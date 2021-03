ZMOS má k plánu obnovy zásadné pripomienky, navrhuje vytvorenie Centier zdieľaných služieb

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) uplatnilo k Plánu obnovy a odolnosti 16 zásadných pripomienok v 13 oblastiach. V rámci oblasti verejnej politiky navrhlo ZMOS vytvorenie Centier zdieľaných služieb ako cesty k modernizácii miestnej územnej samosprávy a odstupňovanie kompetencií medzi miestnymi samosprávami.

Základom optimalizácie fungovania na miestnej úrovni je podľa ZMOS medziobecná spolupráca. V tlačovej správe o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Navrhujú zriadiť centrálny pult ochrany

Systematickou podporou medziobecnej spolupráce získajú samosprávny podľa ZMOS efektívnejšie riadenie, priamy dosah na cenotvorbu, ale aj rozsah a kvalitu zabezpečujúcich služieb.

„Zavedením systematickej podpory pre spoločné vykonávanie verejnoprospešných služieb budú mať samosprávy lepší dosah na tvorbu lokálnej hospodárskej politiky a spoločný postup pre využívanie Európskych investičných a štrukturálnych fondov,“ doplnil ZMOS.

Združenie ďalej navrhlo zriadiť aj centrálny pult ochrany, ktorý by mal zabezpečiť úzku spoluprácu obecných a mestských polícií, dobrovoľných požiarnych zborov a ich prepájanie s ďalšími aktérmi, buď z prostredia dobrovoľníckych združení, ale aj z prostredia štátnych orgánov.

Systémová podpora pre klimatickú agendu

Združenie ďalej v pripomienkach navrhlo vytvoriť systémovú podporu pre implementáciu energetických projektov a podporu klimatickej agendy. Taktiež odporučilo znížiť dosah privátneho sektora na strategickú infraštruktúru a posilnenie „verejnoprávnosti“ v daných oblastiach.

Taktiež by mal plán obnovy podľa ZMOS podporovať projekt pre správcovstvo bytových domov, projekty určené na riešenie problémov súvisiacich so zvyšovaním počtu dostupných bytov či podporovať vytvorenia siete regionálnych neziskových organizácií, ktoré by zabezpečovali proces obstarávania nájomných bytov pre mestá a obce v danom regióne.

Naštartovanie lokálnej ekonomiky

Na pomoc naštartovať lokálne ekonomiky navrhlo ZMOS zaviesť podporu v zmysle „Opatrenia na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“. Odporučilo tiež zaviesť podporu na rekonštrukcie a opravy takzvaných hnedých parkov. Združenie tiež v pripomienkach navrhlo aj vytvorenie Agentúry pre správu štátneho majetku.

Združenie vyjadrilo negatívne stanovisko k verejným financiám v rámci kľúčovej oblasti verejnej politiky, nakoľko žiadna z častí tohto materiálu nie je samostatne venovaná miestnej územnej samospráve a ani samospráve ako celku. „Sme toho názoru, že miestna územná samospráva si zaslúži mať samostatné miesto v takomto dôležitom a strategickom dokumente,“ skonštatoval ZMOS. V rámci oblasti verejnej politiky zhodnotil ZMOS, že v návrhu absentuje podpora na dobudovanie kvalitnej infraštruktúry v odpadovom hospodárstve.