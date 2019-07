ZMOS nesúhlasí, aby samosprávy doplácali na klientov v neverejných zariadeniach sociálnych služieb

Rada Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasí s tým, aby mestá a obce doplácali na svojich klientov umiestnených v neverejných zariadeniach sociálnych služieb.

Novela o sociálnych službách

Uviedla to na tlačovej besede šéfka sociálnej sekcie pri Rade ZMOS Božena Kováčová. Zaviesť to má novela zákona o sociálnych službách, ktorú by mal v septembri definitívne schváliť parlament.

„Novela zákona umožňuje neverejným poskytovateľom žiadať od samosprávy rozdiel medzi ich príjmami a príjmami, ktoré budú zo štátu. A ako je známe, poplatky u neverejných poskytovateľov sú dva až trikrát väčšie, ako sú poplatky klientov v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest, alebo samosprávneho kraja,“ uviedla Kováčová.

Podľa Kováčovej sa poplatky v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest pohybujú na úrovni zhruba 300 až 400 eur, kým u neverejných poskytovateľov sú málokedy pod tisíc eur.

Diskriminácia všetkých zariadení

Ako ďalej uviedla, prijatím novely zákona by sa mestá a obce opätovne vrátili do roku 2008 a museli by doplácať za svojich klientov, ktorí sú umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom sú neverejní poskytovatelia.

„Ak sa v septembri prijme tento zákon v druhom čítaní, dôjde k diskriminácii všetkých zariadení vo verejnej správe, kvôli tomu, že oni finančné prostriedky na prevádzku nemajú odkiaľ čerpať. A preto si myslíme, že je to veľmi nespravodlivé,“ dodala Kováčová.

Novela zákona o sociálnych službách upravuje povinné financovanie neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb z rozpočtov miest a obcí. Neverejným poskytovateľom sa na základe tohto návrhu nezapočíta do vzorca pre posudzovanie výšky finančného príspevku časť už zaplatenej sumy od klientov, ktorú budú musieť zaplatiť ešte raz mestá a obce, upozorňuje ZMOS.