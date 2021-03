ZMOS pripravuje online rezervačný systém pre reštaurácie, pomôcť by im mal zlepšiť situáciu

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pripravuje online rezervačný systém pre reštaurácie. Uviedli to v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárie združenia Michal Kaliňák. Podľa združenia by vďaka univerzálnemu systému prihlasovania prevádzky mohli dodržiavať podobné pravidlá ako gastro prevádzky v zahraničí, pričom by vopred vedeli, kto a na ktorú hodinu si objednal stôl v reštaurácii. Využitie systému bude závisieť hlavne od uvoľnenia opatrení.

„Sme presvedčení, že postupom času, s rozširovaním očkovania, posilňovaním kolektívnej imunity a pozitívnymi výsledkami protipandemických opatrení bude prichádzať k postupnému uvoľňovaniu situácie. Sme svedkami toho, ako v zahraničí, kde to už dovolí epidemiologická situácia, sú na vymedzenú kapacitu otvárané reštaurácie,“ uviedol ZMOS v tlačovej správe.

Podľa združenia je práve gastro segment jedným z najviac postihnutých odvetví v rámci krízy spojenej s pandémiou koronavírusu. Od vypuknutia pandémie boli zatvorené stovky prevádzok, ktoré prepúšťali svojich zamestnancov. Rezervačný systém by podľa ZMOS-u mal pomôcť po uvoľnení opatrení zlepšiť situáciu.

Okrem pripravovaného systému pre reštaurácie ZMOS poskytol verejnosti bezplatný rezervačný systém Bookio. Ten využíva viac ako 400 samospráv, podnikov, zdravotníckych zariadení a viac než milión ľudí. Portál na ktorom ZMOS ponúka mapu mobilných odberových miest (MOM) za 11 dní od spustenia navštívilo viac ako 570-tisíc ľudí.