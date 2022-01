ZMOS vyzvalo vládu na zrušenie jedného volebného obvodu, problémom je chabé zastúpenie regiónov v NR SR

Samosprávy žiadajú od vlády konkrétne kroky k zrušeniu jedného volebného obvodu. Ako informoval ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák, združenie otvoreným listom žiada Vládu SR o informáciu, kedy a akým spôsobom chce vládna koalícia zmeniť volebné pravidlá a zrušiť jeden volebný obvod.

Nerovnomerné zastúpenie

ZMOS chce zároveň poukázať na problém nedostatočného zastúpenia regiónov v Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR) ako v zastupiteľskom orgáne.

Ten by mal byť podľa Kaliňáka reprezentantom všetkých obyvateľov SR a jeho legitimita je tým väčšia, čím pestrejšie je jeho regionálne zastúpenie.

Kaliňák upozornil, že až do skončenia parlamentných volieb nie je isté, či vôbec niekto z regiónu bude vykonávať mandát poslanca NR SR.

„Zastúpenie regiónov nezávisí od volebných výsledkov, ale najmä od toho, aké miesto na kandidátnej listine priradí stranícka centrála jednotlivým kandidátom z regiónov. Už od parlamentných volieb od roku 1998 je dôsledkom jedného volebného obvodu absolútne nerovnomerné zastúpenie regiónov v NR SR,“ zdôraznil Kaliňák s tým, že preto sa ZMOS v mene 96 percent obcí obracia na vládu s otázkami k zrušeniu jedného volebného obvodu.

Zmena je v programovo vyhlásení vlády

ZMOS uvítal zámer zmeny volebného systému v programovom vyhlásení vlády a vnímal záujem o zmenu volebných pravidiel ako seriózny a dobrý cieľ, ktorý si zaslúži realizáciu.

„Musíme konštatovať, že na naplnenie tejto úlohy z programového vyhlásenia sa pozeráme s nedôverou. Tá bola spôsobená tým, že až z médií sme sa dozvedeli, že bola zriadená pracovná skupina pre úpravu volebných pravidiel, ale taktiež, že viaceré politické strany vládnej koalície, uvedené vnímajú ako zástupnú tému, sú razantne proti zmenám a naďalej preferujú jeden volebný obvod pre parlamentné voľby,“ ozrejmil Kaliňák.

Združenie je presvedčené, že ak by obsadenie parlamentu zodpovedalo regionálnemu zastúpeniu, neboli by sme svedkami prijímania zákonov, ktoré sú odtrhnuté od života v regiónoch a častejšie by sa do popredia dostávali skutočné problémy a nevyhnutné riešenia.

„ZMOS je pripravené okamžite iniciovať petíciu k referendu za zmenu počtu volebných obvodov, čo je zároveň jedinou našou možnou reakciou na neplnenie ambície schválenej v programovom vyhlásení,“ uzavrel Kaliňák.