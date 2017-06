Značky A+, A++ či A+++ budú minulosťou, europarlament schválil nové označenia spotrebičov

BRATISLAVA 14. júna (WebNoviny.sk) – Domáce spotrebiče budú mať nové označenia energetickej účinnosti. Európsky parlament ich už aj schválil. Tieto označenia majú zákazníkom pomôcť v znižovaní spotreby energií, čím by mali ušetriť.

Ciele nového označovania

„Energetická účinnosť domácich spotrebičov bude na základe novej legislatívy označená písmenami A až G, energetické triedy A+, A++ a A+++ sa tak stanú minulosťou. Aktualizácia stupnice energetickej účinnosti je reakciou na technologický pokrok v tomto sektore,“ informoval slovenský tlačový atašé Európskeho parlamentu Ján Jakubov.

Spotrebiče označené novými energetickými štítkami so stupnicou A-G sa v obchodoch objavia najskôr koncom roka 2019.

Cieľom nových pravidiel je podľa neho uľahčiť spotrebiteľom výber energeticky účinnejších produktov, znížiť spotrebu energie a s ňou súvisiacich nákladov a zároveň povzbudiť producentov k inováciám a investíciám do výroby spotrebičov s nižšou spotrebou energie.

Štítky budú umiestnené na spotrebiči

„V momente, keď sa v dôsledku technologického pokroku dostane 30 % spotrebičov predávaných na trhu EÚ do najvyššej triedy A alebo keď sa 50 % spotrebičov umiestni v kategórii A alebo B, dôjde k ďalšej aktualizácii klasifikácie energetickej účinnosti,“ dodal Jakubov.

Samotné energetické štítky by mali byť naďalej umiestnené na spotrebiči. „K dispozícii by pre každý z nich mala byť aj online verzia so stiahnuteľnými informáciami o produkte. V prípade nových informácií, ktoré sa týkajú energetickej účinnosti už zakúpeného produktu, by dodávatelia na základne novej legislatívy mali informovať spotrebiteľov vlastniacich daných výrobok,“ doplnil Jakubov.