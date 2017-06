Známi slovenskí youtuberi rozpútali veľkú hádku, poukázali na problém falošných správ

BRATISLAVA 7. júna (WebNoviny.sk) – Dvaja poprední slovenskí youtuberi Expl0ited a Selassie medzi sebou rozpútali konflikt postavený na falošných obvineniach. Svojich fanúšikov ním chceli upozorniť na to, aby neverili všetkému, čo vidia na internete. Kampaň cez Instagram a YouTube zasiahla viac ako 500 000 mladých ľudí a videá majú doteraz takmer milión prehratí. Za celou kampaňou stojí mimovládna organizácia GLOBSEC Policy Institute a agentúra SEESAME Communication Experts. Agentúru SITA o tom informovala Zuzana Švec-Billá z komunikačného oddelenia GLOBSEC-u.

Cieľom kampane bolo upozorniť mladých ľudí na potrebu overovania si zdrojov a pravdivosti informácií. „Mladí ľudia dnes nečítajú noviny a nepozerajú televíziu. Správy sa k ním dostávajú cez sociálne siete, no oni často nedokážu vyhodnotiť, ktorá z nich je pravdivá a ktorá obsahuje manipulácie a polopravdy,“ hovorí odborník na extrémizmus a dezinformácie Daniel Milo z GLOBSEC Policy Institute. „Na príklade vykonštruovaného hejtu sme chceli poukázať na to, ako ľahko sa dokážu šíriť aj zjavné nezmysly len preto, že vyhovujú našim predstavám a šíria ich osoby s autoritou. Ľudia často posudzujú informácie emotívne, bez toho, aby sa zamysleli, či vôbec takéto veci dávajú zmysel a či sú reálne,“ dodáva Milo.

Video sa dostalo na prvé miesto

Kampaň pre GLOBSEC vymyslela a zastrešila komunikačná agentúra SEESAME Communication Experts. „Ľudia nemali problém uveriť, že Expl0ited chcel do kampane slona. Obidvaja youtuberi pocítili nielen to, akú majú moc, ale aj koľko nenávisti sa dokáže na človeka zosypať v dôsledku manipulácie,“ hovorí Teodor First z agentúry SEESAME, ktorá dlhodobo upozorňuje na problém konšpiračných webov a dezinformácií aj prostredníctvom projektu Konšpirátori.sk.

Celú kampaň spustil minulý štvrtok Expl0ited cez Instagram, keď zverejnil klebetu, že Selassiemu prekáža jeho streamovanie. Selassie zareagoval ďalším obvinením a spustil tým vlnu vzájomných obvinení. Vzápätí sa „kauza“ z Instagramu preniesla na youtubové profily aktérov. Selassieho video sa dostalo v kategórii Trendy na prvé miesto a do dnešného dňa má vyše 300-tisíc videní. Expl0itedove video dosiahlo rekord v počte dislikes – vyše 23-tisíc ľudí označilo, že sa im nepáči a pod videom pribudlo za deň vyše štyritisíc komentárov, väčšinou nenávistných. V šiesty deň kampane Expl0ited a Selassie zverejnili spoločné videá, kde vysvetlili celý zmysel tohto konfliktu. Videá mali spolu za necelú hodinu vyše 120-tisíc prehratí.

V správe má byť primárny zdroj

Youtuberi vo videách poukázali na problém šírenia falošných správ a uviedli jednoduché postupy, ktorými si ľudia na internete dokážu overiť pravdivosť správ. V akejkoľvek správe by mal byť napríklad zverejnený primárny zdroj informácie, autor správy a autentická fotografia či video.

„Čakal som, že naša kampaň vyvolá u ľudí nenávisť a hnev, nikdy by som ale nepovedal, že sa ľudia na to chytia v takej miere. Písali nám všetko, od vulgarizmov, až po priania smrti,” hovorí Expl0ited. „Je naozaj strašidelné, ako rýchlo sa šíria nepravdivé informácie a čo všetko dokáže jedna neoverená správa spôsobiť. Keď dvaja chalani, ktorí točia videá pre zábavu, dokážu urobiť toto, čo potom dokážu médiá, politici alebo veľké celebrity, ktoré sledujú milióny ľudí?” pýta sa Selassie.