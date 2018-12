Zneužívanie migračného paktu OSN je podľa Bugára politický hyenizmus

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) – Predseda Mosta-Híd Béla Bugár považuje za politický hyenizmus zneužívať taký dokument, ako bol migračný pakt OSN, pre ktorý podal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák demisiu.

Ako povedal v piatok pre agentúru SITA, Most-Híd presadzoval, aby sa naše výhrady dostali do zápisnice k oficiálnemu dokumentu. „Ale to bolo potrebné tam povedať, inak sa to nemalo šancu do dokumentu dostať. Dokument prijali aj bez nás, ale aj bez našich výhrad. To nepovažujem za šťastné riešenie,“ uviedol.

Ústavní právnici podľa Bugára hovoria, že ústava je v prípade podania demisie jednoznačná. „Štátny orgán, teda aj minister a prezident môžu konať ako štátne orgány len v súlade so zákonom. Počul som, že opozícia, chce napadnúť tento proces s demisiou na ústavnom súde. Teda chce sa na neho obrátiť, či je možné stiahnuť demisiu. Toto budeme musieť vyriešiť tak, aby to bolo nespochybniteľné,“ konštatoval.