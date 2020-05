Znížte úroky za omeškanie daní a odvodov počas koronakrízy, žiadajú zamestnávatelia

Štát by mal počas koronakrízy zásadne znížiť sankčné úrokové sadzby, ktoré sa uplatňujú pri omeškaní platieb daní a odvodov. Tvrdia to zamestnávatelia združení v Asociácii strojárskeho a elektrotechnického priemyslu (ASEP). Podľa súčasne platnej legislatívy presahujú tieto sankčné úroky výšku 15 %.

Financie potrebujú na prevádzku

„Takéto sankčné úroky môžu byť v súčasnom krízovom období pre mnohé podniky likvidačné. Zamestnávatelia navrhujú, aby sa sankčná úroková sadzba na obdobie hospodárskej krízy dočasne znížila na úroveň 3 %,“ uvádza v tlačovej správe ASEP s tým, že toto opatrenie môže vhodne doplniť ostatné protikrízové opatrenia a významne pomôcť slovenským podnikom. Nevyžaduje pritom žiadne zdroje zo štátneho rozpočtu.

„V tomto krízovom období sa mnohé podniky nie svojím zavinením dostanú do situácie, keď dočasne nebudú mať zdroje na včasné plnenie svojich daňových a odvodových povinností. Je preto nevyhnutné im vytvoriť priestor, aby boli schopné tak urobiť v budúcnosti a to tým, že tieto platby nebudú zaťažené extrémne vysokými sankčnými úrokmi z omeškania,“ uviedol prezident ASEP Jozef Špirko a dodal, že je dôležité, aby štát v súčasnej situácii neodčerpával podnikom finančné zdroje, ktoré tak nutne potrebujú na udržanie svojej prevádzkyschopnosti.

Takéto opatrenie by podľa ASEP pomohlo predovšetkým tým podnikom, ktoré budú bojovať o svoju existenciu a v prípade ich krachu by štát nedostal nielen sankčné úroky, ale ani ďalšie dane a odvody, ktoré by tieto podniky mohli zaplatiť v budúcnosti.

Treba rázne opatrenia

„Slovensko si už nemôže dovoliť strácať čas a vláda musí začať prijímať a realizovať rázne opatrenia, ktoré umožnia zamestnávateľom prežiť ťažké obdobie hospodárskej krízy a udržať čo najväčší počet pracovných miest,“ uvádza asociácia.

ASEP združuje priemyselné podniky pôsobiace v sektore strojárskeho a elektrotechnického priemyslu s ambíciou dôsledne obhajovať záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej politiky na Slovensku, aktívnym pripomienkovaním legislatívnych zmien týkajúcich sa podnikateľského prostredia a zastupovaním členov v rámci sociálneho dialógu.

V súčasnosti združuje 35 spoločností, ktoré spolu zamestnávajú viac ako 20-tisíc zamestnancov. ASEP je členom Republikovej únie zamestnávateľov.

Agentúra SITA požiadala so žiadosťou o reakciu Ministerstvo financií SR.