Zo slávneho chrámu Hagia Sofia bude možno opäť mešita, rozhodne o tom najvyšší súd

Najvyšší správny súd v Turecku začal vo štvrtok zvažovať žiadosť o zmenu slávneho chrámu Hagia Sofia v Istanbule z múzea späť na mešitu. Rozhodnutie by mal podľa očakávaní oznámiť do približne dvoch týždňov.

Hagiu Sofiu alebo Chrám Svätej Múdrosti postavili v šiestom storočí a takmer jedno tisícročie bola najväčšou sakrálnou stavbou kresťanského sveta. Po dobytí vtedajšieho Konštantínopolu v roku 1453 z nej Osmani spravili mešitu.

Od roku 1934 slúži ako múzeum, ktoré každoročne pritiahne milióny návštevníkov. Nacionalistické a náboženské skupiny sa však dlho usilujú o jej premenu naspäť na mešitu, zatiaľ čo ostatní veria, že by mala zostať múzeom ako znak kresťanskej a moslimskej solidarity.

Náboženské skupiny žiadajú zrušiť status múzea

Spomínanú žiadosť podala práve jedna z takýchto skupín. Jej právnik na súde argumentoval, že budova bola osobným vlastníctvom osmanského sultána Mehmeda II., ktorý dobyl Konštantínopol, a dožadoval sa anulovania rozhodnutia Rady ministrov z roku 1934, na základe ktorého sa z Hagie Sofie stalo múzeum, informuje štátna tlačová agentúra Anadolu.

Štátny zástupca, naopak, podľa agentúry argumentoval, že rozhodnutie z roku 1934 je legálne a odporučil, aby súd žiadosť zamietol s tým, že rozhodnutie o obnovení islamského dedičstva stavby je na vláde.

Most medzi kultúrami

Na zachovanie Hagie Sofie, ktorá je zapísaná v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, ako múzea, vyzvalo Turecko Grécko i ekumenický konštantínopolský patriarcha Bartolomej I., ktorý varoval, že zmena na mešitu „obráti milióny kresťanov na svete proti islamu“.

Do debaty sa pridal aj americký minister zahraničia Mike Pompeo, ktorý vyzval Turecko, aby zachovalo múzeum, aby „slúžilo ľudstvu ako veľmi potrebný most medzi ľuďmi rôznych náboženských tradícií a kultúr“. Na jeho vyjadrenie reagoval turecký rezort zahraničia s tým, že je to vnútorná otázka tureckej národnej suverenity.