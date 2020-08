Zo Slovenska odletel do Libanonu vládny špeciál s tonami potravín a zdravotníckeho materiálu

Slovensko poskytlo Libanonu v súvislosti s minulotýždňovým výbuchom v Bejrúte finančný príspevok 100-tisíc eur. Zo Slovenska v utorok odletel aj vládny špeciál naložený zdravotníckym materiálom a potravinami. Materiálna pomoc s hmotnosťou vyše 6-tisíc kilogramov má hodnotu približne 60-tisíc eur.

Spolupráca štyroch ministerstiev

Na finančnej pomoci spolupracovali ministerstvá vnútra, zahraničných vecí, obrany a zdravotníctva spolu s neziskovou organizáciou Človek v ohrození a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Informoval o tom minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) na utorkovej tlačovej besede.

Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková uviedla, že lieky a zdravotnícky materiál má hmotnosť takmer dvoch ton. Ide o lieky proti bolesti, infúzne roztoky či obväzy. „Veríme, že táto pomoc pomôže skoršiemu uzdraveniu zranených,“ dodala.

Plánovali odoslať aj záchranársky tím

„Okamžite po tragických udalostiach v Bejrúte sme chceli poskytnúť prostredníctvom informačného systému Európskej únie pomoc záchranárskych tímov. Do Bejrútu sme plánovali vyslať 20 ľudí – príslušníkov hasičského a záchranného zboru, horskej záchrannej služby, psovodov so psami vycvičenými na vyhľadávanie ľudí, a členov krízového riadenia. Vzhľadom na to, že mnohé krajiny poskytli podobnú pomoc, tak tá naša nebola reflektovaná zo strany Libanonu,“ vysvetlil Mikulec.

V utorok 4. augusta libanonským hlavným mestom Bejrút otriasla séria výbuchov. Po explózii 2 750 ton dusičnanu amónneho potvrdili úmrtie 135 osôb a približne päťtisíc zranených.