Zo smeráckych obedov zadarmo sa stáva poriadne nákladná záležitosť, sťažujú sa materské školy

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) – Príspevok na obed 1,20 eura je podľa viacerých riaditeliek a zriaďovateľov materských škôl nedostačujúci. Kým v materskej škole v Púchove dopláca na obedy mesto, v Bardejove či v Prešove rodičia.

Chýba aj pracovná sila

V materskej škole bl. Zefyrína v Bardejove doplácajú rodičia mesačne tri eurá, v škôlke na Jurkovičovej ulici v Prešove 0,09 eura na deň.

„Bolo by lepšie sumu na obedy priložiť zákonnému zástupcovi k rodinným prídavkom a školy z toho vynechať úplne,“ tvrdí riaditeľka prešovskej škôlky Tatiana Daráková s tým, že po zavedení obedov zadarmo chýba aj pracovná sila.

„Ani náhodou nie sme spokojní s obedmi zadarmo. Je s tým oveľa viac administratívnej činnosti – účtovanie, sledovanie dochádzky, potom vracanie peňazí za neodobraté obedy. Sme malá škola, možno si to vieme ľahšie skontrolovať, len si neviem predstaviť, ako to všetko zvládajú vo veľkých školách. Oveľa rozumnejšie riešenie by bolo zvýšiť rodinné prídavky. Veľmi sa nám páči výraz ´zadarmo´,“ uviedla účtovníčka obce Stará Myjava Zdenka Lačoková.

Očakávajú ďalšie komplikácie

Zákon vstúpil do platnosti krátko po jeho prijatí a preto obce podľa hovorcu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Branislava Heldesa nemali dostatočný čas na prípravu uvedenia zmien do praxe, či na vypracovanie nových všeobecne záväzných predpisov z oblasti školského stravovania.

„Navyše, ak na území obce sídli škola zriadená okresným úradom (napríklad špeciálne školy), obec je podľa zákona o dotáciách aj žiadateľom dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Nejde len o podanie žiadosti, vyúčtovanie dotácie každý mesiac, zasielanie finančných prostriedkov, ale i záverečné vyúčtovanie, pričom obec nemá ako verifikovať údaje, ktoré školy poskytujú, keďže sú samostatnými právnymi subjektmi iného zriaďovateľa,“ vysvetlil Heldes a dodal, že komplikácie očakávajú aj s nevyzdvihnutým jedlom.

Novela zákona o dotáciách

„Obávame sa, že rodičia nebudú odhlasovať deti včas z obedov, prípadne vôbec. Za neodobratý obed síce budú musieť zaplatiť, pretože odobratie obeda je jednou z podmienok poskytnutia dotácie, no uvarené jedlo, ktoré si dieťa nevyzdvihne, poputuje do odpadu, ktorý treba likvidovať v súlade so zákonom a za poplatok. Razom sa z obeda zadarmo stáva nákladná záležitosť,“ vysvetlil Heldes.

Žiaci posledného ročníka materských škôl majú obedy zadarmo od 1. januára, základné školy ich budú mať od 1. septembra, teda od nového školského roka.

Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, ktorú schválil parlament 4. decembra minulého roka. Priemerný príspevok na jeden obed v škole je 1,20 eura.

„Rodina s dvoma deťmi zaplatí denne za školský obed 2,40 eura, čo je 50 eur mesačne. Pri dvoch deťoch sa táto suma vyšplhá na sumu 500 eur ročne,“ povedal predseda strany Smer-SD Robert Fico pri prezentovaní návrhu novely zákona.