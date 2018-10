Zo sociálnej siete Google+ unikli súkromné informácie, Google časť jej prevádzky zastavuje

BRATISLAVA 9. októbra (WebNoviny.sk) – Spoločnosť Google zastavuje prevádzku veľkej časti svojej sociálnej siete Google+.

Ako firma oznámila, chyba v jej softvéri spôsobila, že informácie, ktoré ľudia považovali za súkromné, boli dostupné pre tretie strany.

Spoločnosť uviedla, že sa to dotklo do 500 tis. užívateľov. Informuje o tom portál bbc. com, ktorý cituje správu denníka Wall Street Journal (WSJ).

Záujem regulátorov

Podľa denníka firma Google o probléme vedela v marci, ale neinformovala o ňom. WSJ citoval interný záznam Googlu, podľa ktorého by informovanie o probléme znamenalo „okamžitý záujem regulátorov„. Vo vyhlásení Google konštatoval, že problém nebol taký vážny, aby bolo nutné informovať verejnosť.

„Naša služba pre súkromie a ochranu údajov tento problém skúmala a kontrolovala typ dotknutých údajov, či by sme mohli presne identifikovať užívateľov, aby sme ich informovali, a či existovali nejaké dôkazy zneužitia,“ uviedol Google. Podľa neho sa „k nijakej z týchto hraníc nedospelo„.

Sociálna sieť Google+

Sociálna sieť Google+ začala prevádzku v roku 2011 a rýchlo vošla do povedomia ako neúspešný pokus konkurovať Facebooku, konštatuje BBC. Teraz Google zastavuje prevádzku siete pre spotrebiteľov.

Firma uviedla, že na základe Google+ bude naďalej ponúkať súkromné siete pre firmy. V minulosti nebola spoločnosť ochotná zverejňovať informácie o tom, ako často sa sieť využívala.

Po objavení chyby sa však podľa BBC snaží znižovať význam Google+. „Spotrebiteľská verzia Google+ má v súčasnosti nízku mieru využívania: 90 % pripojení sa na Google+ je kratších ako päť sekúnd,“ uviedla.

Akcie firmy Alphabet, ktorá je materskou firmou Googlu, klesli o 1,23 percenta.