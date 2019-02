Zo Somálska odišlo približne 200 burundských vojakov, ktorí bojovali proti extrémistom

NAIROBI 21. februára (WebNoviny.sk) – Zo Somálska začali odchádzať burundskí vojaci, ktorí pôsobili v radoch Africkej únie.

Zástupca armády vo štvrtok uviedol, že približne 200 vojakov popoludní nastúpilo do lietadla smerujúceho zo Somálska naspäť do vlasti. Ďalší by ich mali nasledovať počas nadchádzajúcich týždňov. Celkovo by malo Somálsko opustiť tisíc burundských vojakov.

Africká únia potvrdila, že do konca roka 2020 plánuje stiahnuť zo Somálska 21 500 vojakov, ktorí pochádzajú z rôznych afrických štátov a v krajine sa snažia už roky bojovať proti extrémistom zo skupiny aš-Šabáb.