Zo stránok a profilov Taylor Swift zmizol takmer všetok obsah

BRATISLAVA 19. augusta (WebNoviny.sk) – Z webstránky speváčky Taylor Swift a tiež z jej profilov na najznámejších sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram či Twitter zmizol takmer všetok obsah.

Na Instagrame nie je vôbec nič, na Facebooku a Twitteri zostali iba staršie príspevky do roku 2015, ale všetky novšie sú vymazané. Z väčšiny speváčkiných profilov na sociálnych sieťach zmizla dokonca aj titulná fotografia.

Ako píše britsiká BBC, existujú zatiaľ dve hlavné verzie, čo sa mohlo stať, ale obe sú zatiaľ len špekuláciami. Jeden možný scenár je útok hackerov, a druhý, ktorý sa stal rýchlo populárny medzi fanúšikmi Taylor Swift, je možnosť, že ide o súčasť kampane pred vydaním nového albumu.

Oficiálne však o žiadnom chystanom albume Taylor Swift doteraz nepadlo ani slovo a speváčkin blízky priateľ Ed Sheeran nedávno vyhlásil, že Taylor nechystá vydanie nového materiálu “pravdepodobne až do konca tohto roka”.

Taylor Alison Swift vydala debutový, eponymný album v roku 2006. Nadviazala naň štúdiovkami Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012) a 1989 (2014). So všetkými nahrávkami, s výnimkou prvej, sa jej podarilo dobyť americký albumový rebríček Billboard 200. Na konte má napríklad desať cien Grammy, 21 Billboard Music Awards či 19 American Music Awards vrátane Dick Clark Award for Excellence. V roku 2009 sa objavila v seriáli Kriminálka Las Vegas (2000 – 2015). Zahrala si aj vo filmoch Valentín (2010) a Darca (2014).

Informácie pochádzajú z webstránky britskej vysielacej spoločnosti BBC a z archívu agentúry SITA.