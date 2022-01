Zo strechy kamiónu odletel kus ľadu a trafil protiidúce auto, vodič sa zranil len ľahko (foto)

Špecifický vzťah s prezidentom klubu

Výrazné zníženie platu nestačilo

Po emotívnej tlačovej konferencii spojenej s jeho odchodom z FC Barcelona po 21 rokoch sa na adresu Lionela Messiho vyjadril aj staronový prezident klubu Joan Laporta . Na sociálnej sieti zanechal v nedeľu večer svojmu najobľúbenejšiemu hráčovi krátky, ale výstižný odkaz. "Ďakujeme, Leo, za všetko! Ak by si sa chcel niekedy vrátiť, dvere máš u nás vždy otvorené! Želám tebe aj tvojej rodine všetko dobré," napísal Laporta na twitteri. Sám futbalista v zaslzenom prejave nevylúčil návrat do "klubu svojho srdca" niekedy v budúcnosti.Práve víťazstvo Laportu v marcových prezidentských voľbách dávalo fanúšikom FC Barcelona nádej, že klubová ikona Lionel Messi by mohla zostať na Camp Nou aj po vypršaní jej kontraktu v posledný júnový deň. Laporta si počas svojho prvého prezidentského funkčného obdobia v rokoch 2003 - 2010 utvoril s Messim špecifický vzťah a veľmi ho chcel udržať v katalánskej metropole. twitter.com Na druhej strane bol 59-ročný novozvolený prezident klubu aj realista, keď vyhlásil, že pri súčasnej veľmi zlej finančnej situácii klubu si nemôžu dovoliť mzdové zaťaženie s Messiho požiadavkami. Španielske médiá už po zvolení Laportu v polovici marca písali o tom, že argentínsky futbalový virtuóz zarába ročne 138 miliónov eur a ak by toľko niekto chcel venovať hráčovi pred jeho 34. narodeninami, tak jedine Paríž Saint-Germain. A podľa všetkého práve do tohto francúzskeho klubu aj povedú Messiho kroky.Možný odchod Messiho z FC Barcelona bol na spadnutie už vlani. Trecie plochy sa však medzičasom utriasli a všetko nasvedčovalo tomu, že argentínsky klenot zostane v Katalánsku. S klubom sa dohodol na novej zmluve, súhlasil aj s výrazným znížením platu. Napokon však ani to nestačilo. Pred pár dňami vedenie FC Barcelona na svojom webe zverejnilo správu o Messiho odchode. "Klub a hráč sa dohodli a deklarovali vôľu podpísať nový kontrakt, k tomu však nepríde pre finančné a štrukturálne prekážky, konkrétne sú proti predpisy týkajúce sa finančnej fair-play v španielskej lige. V dôsledku nich Messi nemôže zostať v FC Barcelona. Obe strany hlboko ľutujú túto situáciu, keďže prianie hráča zostať sa nesplní. FC Barcelona z celého srdca vyjadruje Messimu vďaku za jeho prínos k zveľaďovaniu klubu a praje mu všetko najlepšie do budúcnosti v osobnom aj profesionálnom živote," píše sa vo vyhlásení FC Barcelona.