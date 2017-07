Zo strednej školy vznikne výcvikové stredisko pre Jaguar Land Rover, kraj schválil prenájom budovy

NITRA 10. júla (WebNoviny.sk) – Stredná odborná škola polytechnická na Novozámockej ulici v Nitre bude pripravovať študentov na prácu v automobilke Jaguar Land Rover a ďalších firmách v nitrianskom priemyselnom parku.

Od 1. septembra bude mať nového zriaďovateľa – spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA), odsúhlasili to poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) v pondelok na zastupiteľstve. Budova školy aj so zariadením a ďalším majetkom zostane aj po zmene zriaďovateľa vo vlastníctve kraja, DSA si nehnuteľnosti prenajme na 15 rokov.

Spoločnosť plánuje v najbližších piatich rokoch preinvestovať v škole štyri milióny eur, z toho časť pôjde na vybavenie a vnútorný majetok. Zároveň pri škole vznikne Stredisko odborného výcviku, kde študenti absolvujú praktickú časť výučby.

Tréningovú halu vybavenú špičkovými prístrojmi a zariadením začnú stavať už na jeseň a využívať sa bude od ďalšieho školského roka 2018/2019.

Škola vyprodukuje mechatronikov

Štúdium na škole zostane aj naďalej bezplatné. Nosným študijným odborom bude mechatronik, ktorý by malo ročne ukončiť 60 až 90 študentov.

„Chceme priniesť know-how a skúsenosti z Nemecka, kde má naša materská spoločnosť EBG 36 škôl a úspešne realizuje aj duálne vzdelávanie. Chceme zvýšiť podiel praktickej výučby a spolupracovať so všetkými kľúčovými zamestnávateľmi v rámci strategického parku v Nitre,“ uviedol riaditeľ pre komunikáciu DSA Slavomír Maličkay.

Ako dodal, pôjde o obdobný systém ako má Duálna akadémia Volkswagenu Slovakia. „Volkswagen robí nábor študentov do akadémie rovnako aj Siemens a Matador, čo sú tiež členovia združenia, ktoré prevádzkuje akadémiu. Podpíšu s nimi zmluvu, potom idú žiaci na štyri roky do akadémie a majú garanciu, že nastúpia do zamestnaneckého pomeru do týchto firiem,“ povedal Maličkay.

Aj v Nitre sa budú študenti na budúcu prácu pripravovať na rovnakých prístrojoch, s akými budú neskôr pracovať. Väčší dôraz chce DSA klásť na jazykovú prípravu študentov – angličtinu a nemčinu, pričom plánuje využiť aj pedagógov z Nemecka. Zaviesť chcú tiež e-learning a videokonferenciou naživo prepojiť vyučovanie v Nemecku a na Slovensku.

Pôvodne si mal Jaguar vybudovať školu

Niektorým krajským poslancom sa nepáčilo, že o ďalšom osude školy majú rozhodovať narýchlo a krátko pred termínom, v ktorom má už prejsť pod nového zriaďovateľa.

Riaditeľ Úradu NSK Dušan Guťan reagoval, že kraj už dlhší čas rokoval so štátnou spoločnosťou MH Invest, ktorá pripravuje investíciu Jaguara Land Rover v Nitre, no na konkrétnych krokoch sa dohodli až v máji. Pôvodná úvaha podľa jeho slov bola, že novú školu si vybuduje samotná automobilka.

Spoločnosť DSA spravuje osem škôl v Trebišove, Prešove, Považskej Bystrici, Lučenci, Trnave a patrí do nemeckého vzdelávacieho koncernu EBG – Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft so sídlom v Magdeburgu.

EBG spravuje po celom území Nemecka 36 škôl a odborných stredísk, od materských až po vysokú školu. DSA ako dcérska spoločnosť EBG vznikla pred dvoma rokmi.