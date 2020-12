Zoberte výživu do vlastných rúk

Dobré je, ak človek zoberie vlastnú výživu pevne do svojich rúk. Veď zdravie máme len jedno, preto je potrebné sa oň starať. A racionálna výživa telo chráni a pomáha mu byť vitálnym. Ak sa chcete zdravo a vyvážene stravovať, denne konzumujte päť porcií čerstvého jedla, ktoré neobsahuje konzervačné látky, emulgátory, stabilizátory, farbivá, umelé arómy a iné chemické prísady.

Hlavnou zásadou racionálnej výživy je vyváženosť potravín a konzumácia jedla v menších dávkach viackrát denne. Bielkoviny sú nevyhnutné pre ľudské bunky, tkanivá, enzýmy a hormóny. Podporujú rast svalovej hmoty. Aké mäso do svojho jedálneho lístka voliť? Ideálne je mäso z ekologického poľnohospodárstva. Pokiaľ preferujete hydinu, voľte domáce, ručne kŕmené kačice a husi. Mäso z domácich kačíc a husí obsahuje viac vitamínov skupiny B, vitamíny A, E, K a tiež väčšie množstvo minerálov a stopových prvkov – horčíka, draslíka, vápnika, zinku, selénu a iných. Tiež mäsové výrobky z fariem podporujú zdravé stravovanie a hydinové párky, tlačenka či kačacia paštéta navyše chutia neporovnateľne lepšie, než produkty z veľkovýroby. A skvelým tipom je aj používanie kačacej a husacej masti pri bežnom varení.

Domáce cukrovinky

Radi pečiete? Pokiaľ radi pečiete, doprajte sebe a svojej rodine namiesto priemyselne spracovaných sladkostí chutné domáce cukrovinky – kekse, sušienky a čajové pečivo. Pri pečení domácich cukroviniek môžete klasický biely cukor nahradiť cukrom trstinovým či ovocným, alebo použite med. Včelí med upokojuje myseľ, zvyšuje obranyschopnosť organizmu a podporuje trávenie. Obsahuje množstvo vitamínov, minerálov, enzýmov a liečivých látok s antibakteriálnymi a revitalizujúcimi účinkami. Preto je domáci med na výrobu domácich keksov, sušienok a čajového pečiva maximálne vhodný. Ak však na pečenie nemáte dostatok voľného času, v rámci racionálnej výživy kupujte ručne robené cukrovinky – bezlepkové kekse, sušienky a čajové pečivo. Menší výrobcovia s ručnou výrobou pri výrobe sladkostí uprednostňujú zdravšie ingrediencie.

Rakytníkový olej

Olej z rakytníka rešetliakového podporuje celý organizmus a výdatne pomáha celému zažívaciemu traktu – slizniciam pažeráka, žalúdku i črevám. Bobule rakytníka patria medzi ovocie s najväčším podielom cenných výživných látok. Rakytník obsahuje mnohonásobne vyšší podiel vitamínu C, ako napríklad citrusové plody. Rakytníkový olej by nemal chýbať v žiadnej domácnosti, no možno ho konzumovať aj vo forme kapsúl, ako doplnok výživy. A pokiaľ si vyberiete taký výrobok, ktorý pochádza z kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva, budete mať istotu, že kapsule obsahujú čistý rakytníkový olej.

