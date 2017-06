Zodpovedný výkon, prístup a bojovnosť. Prezradil Ďurica recept na úspech vo Vilniuse

ŽILINA 9. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Ján Ďurica (nar. 10. decembra 1981) bol jeden z poltucta hráčov, ktorý pre klubové povinnosti neabsolvoval minulotýždňový päťdňový kemp v Šamoríne (31. 5. – 4. 6.).

Prišiel až na utorňajší popoludňajší zraz do Žiliny pred blížiacim sa zápasom vo Vilniuse proti domácej Litve (10. 6. o 20.45 h SELČ) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska.

Z víkendového posledného ligového vystúpenia v drese tureckého Trabzonsporu, kam prišiel vlani v lete a podpísal zmluvu na dva roky, si priniesol modrinu pod okom. “Išli sme do hlavičkového súboja so súperovým hráčom z Bursasporu a trafili sme sa hlavami,” povedal s úsmevom skúsený stopér.

Ďurica v lige nastúpil v 28 dueloch, s klubom sa však netešil z účasti v európskych pohárových súťažiach v ročníku 2017/2018: “Prvá polovica ligovej súťaže bola slabá, figurovali sme aj na trinástom mieste. V druhej sme potvrdili, že mužstvo má kvalitu. Boli sme na piatej pozícii so šancou dostať sa do pohárovej Európy, ale napokon sme obsadili 6. priečku. Škoda, ušlo nám to o pár bodov. Mužstvo sa však buduje, po mojom príchode prišlo ďalších 12 hráčov, poltucet v lete, ostatní v zimnom období. Nie je jednoduché poskladať z toľkých nových futbalistov hneď kvalitný tím. Celkovo som však spokojný, hrával som. Trochu ma mrzelo zranenie, keď som pre zdravotné problémy s ľavým kolenom vypadol na mesiac a pol, za reprezentáciu Slovenska som preto nehral v marcovom kvalifikačnom dueli na Malte. To však patrí k futbalu. Dúfam, že ďalšia sezóna bude ešte lepšia.”

Duel v Litve na umelej tráve

Rodák z Dunajskej Stredy, ktorý okrem tímu zo Žitného ostrova hral na klubovej úrovni aj v Petržalke, Saturne Moskovská oblasť, Hannoveri i Lokomotive Moskva, dosiaľ nastúpil 87-krát v najcennejšom drese a strelil štyri góly. Za A-tím SR si zahral na majstrovstvách sveta v JAR 2010 i na vlaňajších ME vo Francúzsku.

“Dokedy budem hrať? Vek neoklameš. Mám 35 rokov, v decembri už 36. V Trabzonspore mám ešte jeden rok platnú zmluvu, možno vnútorne cítim, že to už bude môj posledný futbalový rok. Dúfam, že bude úspešný, želám si najmä zdravie. V mojom veku už nikto nevie, čo bude zajtra,” poznamenal Ján Ďurica.

Sobotňajší duel v Litve sa uskutoční na umelej tráve. “Musím sa priznať a povedať pravdu, že dávno som na nej nehral. Mali sme v Žiline pár dní na to, aby sme sa pripravili. V sobotu už pôjdeme natvrdo. Dúfam, že zápas vo Vilniuse vyhráme, A potom môžeme povedať, že tá umelá tráva je naozaj dobrá.” V slovenskej bránke však bude chýbať jednotka Matúš Kozáčik. “Uvidíme, koho sa rozhodne tréner Kozák postaviť medzi žrde. Ten, kto dostane šancu, sa však určite s tým popasuje. Niečo si povieme pred zápasom, aby s obrancami komunikoval. Je to však o celom tíme, ako budeme hrať v defenzíve i v ofenzíve. Musíme si pomôcť a každý podať stopercentný výkon. Toto mužstvo je skúsené, zohrané, hráme dlho spolu, výsledky sú dobré. Verím, že aj teraz v Litve ukážeme naše kvality.”

Lídrom “efka” Anglicko

Slovákom patrí po polovici kvalifikácie MS 2018 a piatich odohraných kolách 2. priečka v tabuľke F-skupiny. V tejto eliminácii najskôr doma podľahli Angličanom (0:1), nasledovala prehra v Slovinsku (0:1), trnavské víťazstvá nad Škótmi (3:0) a Litovčanmi (4:0) a naposledy marcová výhra na Malte (3:1).

Anglicko je s trinástimi bodmi lídrom “efka”, Slovensko má deväť bodov, Slovinsko osem, Škótsko sedem a Litva päť. Malta zatiaľ nebodovala. Na jeseň čakajú Kozákových zverencov dvojzápasy – v septembri sa predstavia doma proti Slovinsku (1. 9.) a v Anglicku (4. 9.) a v októbri v Škótsku (5. 10.) a doma proti Malte (8. 10.).

“Vieme, že žijeme. Máme šancu dostať sa na majstrovstvá sveta, tak prečo nie? Kvalitu v mužstve máme. V sobotu je to veľmi dôležitý zápas, netreba myslieť na to, čo bude v septembri, októbri, novembri, ale pripraviť sa na tento duel proti Litve.”

Vlani 11. novembra futbalisti Slovenska rozdrvili v trnavskej City Arene súpera z Litvy 4:0. “Aký je na nich recept? To, čo sme ukázali proti nim na jeseň. Zodpovedný výkon, prístup, bojovnosť. A to, ako sa zápas skončí, závisí aj od nás. Samozrejme, chceme vyhrať vo Vilniuse, kvalitu na to máme. Oni si to tiež určite uvedomujú a rešpektujú nás. Ich trénera Jankauskasa poznám ešte z účinkovania v Lokomotive Moskva. Debatovali sme aj po jesennom dueli, povedal mi: ´ukázali ste nám, ako sa má hrať futbal´. Na druhej strane hráme na umelej tráve a musíme byť na to pripravení,” dodal skúsený slovenský zadák Ján Ďurica.