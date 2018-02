Aktualizované: Vlhová si musí na štart na ZOH 2018 v Pjongčangu počkať, obrovský slalom zrušil vietor

aktualizované 11. februára, 4:35

PJONGČANG 11. februára (WebNoviny.sk) – Po zjazde mužov padol za obeť silnému vetru v dejisku zimných olympijských hier v kórejskom Pjongčangu aj obrovský slalom žien. Slovenky Petra Vlhová, Soňa Moravčíková a Barbara Kantorová, ktoré figurujú v štartovnej listine obrovského slalomu, si teda na prvé vystúpenie na ZOH 2018 budú ešte musieť počkať.

Náhradný termín vo štvrtok

V dejisku pretekov, Centre zjazdového lyžovania Jangpchjong, v pondelok predpoludním vládol silný nárazový vietor a teplota sa pohybovala pod -15 °C.

Podľa rakúskych médií náhradný termín v pondelok neuskutočnených pretekov stanovili na štvrtok 15. februára (1. kolo o 1.30 h SEČ, 2. kolo – 5.15 h). V rovnaký deň by sa mal konať aj zjazd mužov (3.00 h SEČ). Pravda, ak dovolí počasie.

Ak sa táto predpoveď naplní, na najlepšie pretekárky v technických disciplínach vrátane Petry Vlhovej čaká náročný dvojboj slalom – obrovský slalom v rozpätí 24 hodín. Slalom žien je v pôvodnom programe určený na stredu 14. februára.

Vlhová mala šťastie pri žrebe

Členka širšej špičky v obrovskom slalome Petra Vlhová mala tentoraz šťastie pri žrebe, z druhej najlepšej výkonnostnej skupiny sa jej ušlo najvýhodnejšie číslo 8. Vo štvrtok však budú akoby nové preteky, teda aj žrebovanie čísel sa udeje ešte raz – nanovo.

„Zrušili to pre vietor, podmienky sú neregulárne. Niektoré pretekárky by boli zvýhodnené pred inými, podľa toho ako by fúklo. Naruší nám to celý program. Zdá sa, že počasie sa s nami vážne zahráva,“ reagoval asistent trénera Petry Vlhovej Matej Gemza. Dodal, že v utorok čaká na Vlhovú voľné lyžovanie pred stredajším slalomom.

„Stoja pred nami veľké výzvy, lebo už teraz sme sa dostali do časovej tiesne,“ referoval pretekový riaditeľ FIS Atle Skaardal. „Počasie zatiaľ vôbec nie je na našej strane. Minimálne do stredy hlásia silný vietor. Na ďalší deň by sa to však malo upokojiť, takže nás zrejme čaká superštvrtok so zjazdom mužov a ´obrákom´ žien,“ doplnil Skaardal podľa webu ORF.

ZOH v Pjongčangu 2018

Zjazdové lyžovanie

Obrovský slalom žien

1. kolo: štart o 10.15 miestneho času (2.15 SEČ)

2. kola: štart o 13.45 miestneho času (5.45 SEČ)