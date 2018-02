Aktualizované: Klaudia Medlová v olympijskom slopestyle bez medaily, vo „veternom“ finále spadla (foto)

aktualizované 11. februára, 6:57

PJONGČANG 11. februára (WebNoviny.sk) – Slovenskej reprezentantke v snoubordingu Klaudii Medlovej nevyšla ani jedna z dvoch pondelkových finálových jázd v slopestyle žien na zimných olympijských hrách v Pjongčangu.

Dvadsaťštyriročná Liptáčka v prvej dostala od rozhodcov 26,16 bodu, v druhej zvolila náročnejšie skoky a zlepšila sa na 34,00 bodu, ale nestačilo jej to na boj o popredné priečky a priebežne sa zaradila na koniec druhej desiatky. Napokon obsadila 24. miesto.

Obe Medlovej jazdy sa skončili pádom

Snoubordistky v areáli Phoenix pred finále vítalo ostré, aj keď zubaté slnko a napohľad zimná idylka. Občas zafúkalo, tak v norme. Dlho to však neplatilo. Vietor začal opäť úradovať v plnej sile, ako si už na tejto zimnej olympiáde zvykol. Keď nejakej pretekárke nárazovo „fúklo“ priamo na trati, jej jazda sa zmenila na boj o prežitie.

„Strašne fúkalo a navyše nekonzistentne. Niekomu ‘fúklo’, inému zasa nie a nebolo to vôbec fér. Takmer každý padol a nedošiel do cieľa,“ vravela po pretekoch Klaudia Medlová. Jediná slovenská zástupkyňa v tomto športe na ZOH 2018 sa veľmi tešila práve na túto disciplínu, v ktorej bola bronzová pred troma rokmi na MS v rakúskom Kreischbergu.

Napokon sa obe jej jazdy skončili pádmi a celkovým 24. miestom. Najmä ten prvý pád vyzeral napohľad hrozne. Tvrdý náraz na chrbát po jednom zo skokov však, našťastie, zostane bez následkov. „Nie je to zlomené, iba narazené. Večer to bude bolieť, ale čo narobím,“ pokrčila plecami Medlová.

Andersonová obhájila zlato

Dvadsaťštyriročná Liptáčka s pokojom a nadhľadom skonštatovala, že pondelkové preteky sa za daných podmienok vôbec nemali uskutočniť. Aj úspešná obhajkyňa olympijského zlata zo Soči Američanka Jamie Andersonová sa v druhej jazde nevyhla pádu.

Keďže však tú prvú zvládla výborne a hodnotila sa lepšia z oboch, zavesia jej po druhý raz na krk olympijské zlato. „Mali nám to preložiť na iný deň, ale to sa asi nedá pre vysielania v televízii. Za takýchto podmienok sa nedá súťažiť. Na tréningu to bolo ešte dobré, ale iba pár jázd. Keď prišli preteky, opäť sa zdvihol vietor,“ skonštatovala ešte raz Medlová.

Kvalifikáciu zrušil vietor

Na požiadanie slovenských médií vysvetlila, čo sa vlastne stane, keď zafúka vietor v nepravú chvíľu. Čiže vtedy, keď sa pretekárka vo vzduchu pokúša o nejaký náročnejší trik počas skoku.

„Stačí, ak o máličko viac fúkne, a zrazu to neviete dotiahnuť do úspešného dopadu a zároveň ukázať nejaký väčší trik. Ja som dnes cítila, že nemám potrebnú rýchlosť. Napriek tomu som sa nešetrila a išla do toho naplno. Našťastie, nič som si pri páde nezlomila,“ zopakovala sympatická Liptáčka.

Teraz ju čaká v dejisku Hier takmer týždňové voľno a v pondelok 19. 2. kvalifikácia v disciplíne big air. Teda ak opäť nebude úradovať vietor. „Toto musím hodiť za hlavu, iné mi ani nezostáva. Na big air nie je treba toľko trénovať. Pri slopestyle áno, tam išlo o to, aby som sa zžila s traťou, sústredila sa na každú prekážku zhora až dolu. A to sa za tri hodinky tréningu nedá,“ vysvetlila na záver Klaudia Medlová.

Nedeľňajšie dve kolá kvalifikácie slopestylu museli pre zlé poveternostné podmienky zrušiť. V dejisku súťaže fúkal silný vietor a teplota sa pohybovala na úrovni -10 °C, pocitovo o desať stupňov menej. Organizátori sa preto rozhodli všetkých 27 pretekárok vrátane 24-ročnej Slovenky nasadiť priamo do finále, ktoré malo namiesto troch iba dve kolá.