Zomrel Adam West, predstaviteľ filmového a seriálového Batmana

LOS ANGELES 10. júna (WebNoviny.sk) – Vo veku 88 rokov zomrel Adam West, herec, ktorý sa preslávil najmä postavou Batmana v rovnomennom kultovom filme z roku 1966 a seriáli z produkcie televízie ABC z rokov 1966 až 1968.

O úmrtí v sobotu na hercovom facebookovom profile informovala jeho najbližšia rodina. Adam West zomrel v noci z piatka na sobotu v rodinnom kruhu po “krátkom, ale hrdinskom boji s leukémiou”.

William West Anderson

* sa narodil 19. septembra 1928 v meste Walla Walla v americkom štáte Washington. V pätnástich, po rozvode jeho rodičov, sa s ním jeho matka presťahovala do Seattlu. Po absolvovaní vojenskej služby sa rozhodol odísť do Hollywoodu a zmenil si meno na Adam West.

Hral v niekoľkých seriáloch a v desiatkach filmov, okrem iných napríklad The Girl Who Knew Too Much (1969), Zombie Nightmare (1986), Omega Cop (1990) či Nová éra (1994). Od apríla 2012 má svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.