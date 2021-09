Zomrel americký herec Willie Garson, bol známy zo seriálu a filmov Sex v meste

Vo veku 57 rokov zomrel americký herec Willie Garson. Úmrtie rodáka z Highland Park v New Jersey oznámil jeho syn, informuje spravodajský portál BBC.

Garson bol známy najmä zo seriálu a filmov Sex v meste, kde stvárňoval blízkeho priateľa a dôverníka Carrie Bradshaw v podaní Sarah Jessicy Parker.

Príčina úmrtia je neznáma

Najnovšie pracoval na spin-offe s názvom And Just Like That, ktorý by sa mal dostať na televízne obrazovky na jeseň tohto roka.

Garson tiež v rokoch 2009 – 2014 stvárňoval Mozzieho v seriáli Biele goliere a v rokoch 2015 – 2020 zas Gerarda Hirscha v Havaj 5-0 (2010 – 2020). Príčinu jeho úmrtia nezverejnili.

V Sexe v meste začal v roku 1998

William Garson Paszamant sa narodil v roku 1964 v New Jersey, študoval divadlo a získal magisterský titul z umení na Yale School of Drama. V osemdesiatych rokoch minulého storočia stvárnil viacero menších úloh v seriáloch ako Na zdravie (1982 – 1993), Rodinné putá (1982 – 1989) alebo Právo v Los Angeles (1986 – 1994).

V deväťdesiatych rokoch sa objavil aj v Mestečku Twin Peaks (1990 – 1991), Aktoch X (1993 – 2018), Boy Meets World (1993 – 2000) alebo Priateľoch (1994 – 2004). V Sexe v meste debutoval v roku 1998 a rolu Stanforda Blatcha si zopakoval aj vo filmoch z rokov 2008 a 2010.

Predstavil sa napríklad aj vo filmoch Neuveriteľný deň (1993), Niečo na tej Mary je (1998) alebo Fanaticky zamilovaný (2005).