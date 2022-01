Zomrel americký spevák Meat Loaf, účinkoval aj vo filmoch

aktualizované 21. januára, 10:15

Vo veku 74 rokov zomrel americký spevák a herec Meat Loaf. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na jeho rodinu.

„So zlomenými srdciami oznamujeme, že v noci zomrel jedinečný Meat Loaf,“ uvádza sa v správe jeho rodiny na sociálnej sieti Facebook. V jeho posledných chvíľach bola podľa nej po jeho boku manželka Deborah, dcéry Pearl a Amanda i blízki priatelia.

„Vieme, ako veľa znamenal pre toľkých z vás a skutočne si vážime všetku lásku a podporu, keď prechádzame týmto obdobím smútku zo straty takého inšpiratívneho umelca a krásneho muža,“ dodala jeho rodina.

Meat Loaf, vlastným menom Marvin Lee Aday, sa narodil 27. septembra 1947 v texaskom Dallase. Preslávil sa albumovou trilógiou Bat Out Of Hell z rokov 1977, 1993 a 2006 tvorenou nahrávkami Bat Out Of Hell, Bat Out Of Hell II: Back Into Hell a Bat Out Of Hell III: The Monster Is Loose, z ktorej sa dosiaľ na celom svete predalo viac ako 50 miliónov kópií.

Prvá menovaná zostáva jedným z 10 najpredávanejších albumov všetkých čias a dočkala sa aj muzikálového spracovania. Meat Loaf má na konte aj ďalších desať štúdioviek, z ktorých zatiaľ posledná Braver Than We Are sa dostala na trh v roku 2016. V roku 1994 získal Grammy za pieseň I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That). Ako herec sa predstavil napríklad v Rocky Horror Picture Show (1975), Klube bitkárov (1999) alebo akčnej komédii Formula 51 (2001).