Zomrel basgitarista a zakladajúci člen skupiny Bon Jovi (video)

Vo veku 70 rokov zomrel bývalý basgitarista a zakladajúci člen rockovej skupiny Bon Jovi Alec John Such. Úmrtie hudobníka, ktorý v kapele pôsobil v rokoch 1983 až 1994, formácia oznámila v nedeľu. Príčinu zatiaľ nezverejnili.

Pre vznik kapely bol nevyhnutný

„Bol jedinečný. Ako zakladajúci člen Bon Jovi, bol Alec nevyhnutný pre vznik kapely,“ napísali Bon Jovi prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter.

Suchovi pritom pripísali zásluhy za to, že sa kapela vôbec dala dokopy, keďže bol priateľom z detstva bubeníka Tica Torresa a gitaristu a skladateľa Richieho Samboru priviedol, aby si pozrel ich vystúpenie. So Samborom hral Such v skupine Message.

Uvedení do Rock’n’rollovej siene slávy

Ako manažér Hunka Bunka Ballroom v Sayreville, v New Jersey Such objednal koncert formácie Jon Bon Jovi & The Wild Ones a neskôr sa k nim sám pridal. Such hrával s Bon Jovi počas ich vzostupu v osemdesiatych rokoch minulého storočia a kapelu opustil v roku 1994, keď ho nahradil basgitarista Hugh McDonald.

K bývalým kolegom sa nakrátko znovu pridal až v roku 2018, keď sa zúčastnil na ich uvedení do Rock’n’rollovej siene slávy.