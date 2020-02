Zomrel David Roback, gitarista americkej kapely Mazzy Star

Vo veku 61 rokov zomrel gitarista americkej kapely Mazzy Star David Roback. Naposledy vydýchol 25. februára. Príčina úmrtia zatiaľ nie je známa. Informáciu potvrdili zástupcovia formácie.

Na smutnú správu už reagovalo niekoľko osobností z hudobného sveta, ako napríklad speváčka Susanna Hoffs z The Bangles, Steve Wynn z The Dream Syndicate, J Mascis z Dinosaur Jr., Carl Newman z The New Pornographers, Colin Meloy z The Decemberists alebo kapela Sleigh Bells.

David Roback sa narodil 4. apríla 1958 v Los Angeles. Pôsobil v kapelách Rain Parade, Rainy Day či Opal. Známy je však najmä zo skupiny Mazzy Star, ktorú založil v roku 1989 spolu so speváčkou Hope Sandoval, pričom napísal takmer všetky skladby formácie.

Nahrali spolu albumy She Hangs Brightly (1990), So Tonight That I Might See (1993), Among My Swan (1996) a Seasons of Your Day (2013), ktoré Roback tiež produkoval. Na konte majú single ako napríklad Fade into You, Flowers in December, Common Burn, California či I’m Less Here.