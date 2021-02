Zomrel Dustin Diamond, herec známy zo seriálu Konečne zvoní prehral boj s rakovinou

Vo veku 44 rokov v pondelok 1. februára zomrel americký herec Dustin Diamond, známy najmä z tínedžerského komediálneho seriálu Konečne zvoní (1989 – 1992).

Predstaviteľ Škreka skonal po trojtýždňovom boji s rakovinou, oznámili jeho zástupcovia. „Dustin netrpel. Nemusel ležať v bolestiach a za to sme vďační,“ uviedol hercov hovorca Roger Paul. Diamonda hospitalizovali minulý mesiac na Floride, pričom jeho tím neskôr prezradil, že má karcinóm.

Účinkoval vo viacerých seriáloch

Zármutok nad jeho odchodom už medzičasom prostredníctvom sociálnych sietí vyjadrili viacerí jeho bývalí hereckí kolegovia, ako Mario Lopez, Mark-Paul Gosselaar či Tiffani Thiessen.

Rodák z kalifornského San José účinkoval v seriáloch Good Morning, Miss Bliss (1988 – 1989), Konečne zvoní (1989 – 1992) a Saved by the Bell: The College Years (1993 – 1994), v ktorých stvárnil Škreka. Túto úlohu si zopakoval aj vo filme O päť minút dvanásť: havajský štýl (1992) a v období 1994 až 2000 v televíznom projekte Konečne zazvonilo – Nová trieda (1993 – 2000).

Nakrútil domáce porno

Objavil sa tiež v snímkach Big Money Rustlas (2010) alebo Hamlet A.D.D. (2014). Účinkoval aj v niekoľkých reality šou, nakrútil domáce porno a vydal knihu o zákulisí seriálu Konečne zvoní, ktorá neskôr inšpirovala aj vznik dokumentu The Unauthorized Saved by the Bell Story (2014).

Okrem toho sa v médiách objavoval aj pre problémy so zákonom – čelil niekoľkým žalobám v súvislosti s daňami, neplatením hypotéky a v roku 2015 ho odsúdili na štyri mesiace väzenia, keď v bare vo Wisconsine po krátkej hádke napadol nožom istého muža.