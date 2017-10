Zomrel Fats Domino, bol jedným z najvplyvnejších rock’n’rollových hudobníkov

NEW ORLEANS 25. októbra (WebNoviny.sk) – Vo veku 89 rokov zomrel jeden z najvplyvnejších rock’n’rollových hudobníkov, americký klavirista a spevák Fats Domino. Smutnú správu potvrdil Mark Bone z úradu koronera v louisianskej farnosti Jefferson s tým, že umelec skonal v utorok prirodzenou smrťou.

Antoine „Fats“ Domino Jr. sa narodil 26. februára 1928 do rodiny kreolského pôvodu žijúcej v New Orleans. Vyrastal v hudobnom prostredí, jeho otec bol huslista a od švagra Harrisona Verretta , džezového muzikanta, sa naučil hrať na klavíri.

Už ako 14-ročný hrával v baroch, kde sprevádzal spevákov ako Professor Longhair či Amos Milburn. V druhej polovici 40. rokov sa pridal ku kapele Davea Bartholomewa, s ktorým napísal jeho prvý hit The Fat Man, v súčasnosti považovaný za jednu z prvých rock’n’rollových nahrávok. Počas svojej kariéry predal viac ako 65 miliónov nahrávok, pričom na konte má vyše štyri desiatky albumov. Medzi jeho najznámejšie skladby patria Ain’t That A Shame, Every Night About This Time, Goin’ Home, Going to the River či Blueberry Hill. V roku 1986 ho uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy.

