Zomrel filmár John G. Avildsen, preslávil sa nakrútením Rockyho

BRATISLAVA 17. júna (WebNoviny.sk) – Vo veku 81 rokov skonal v piatok americký filmár John G. Avildsen, ktorý získal Oscara za réžiu snímky Rocky (1976). Režisér zomrel v Cedars-Sinai Medical Center v Los Angeles na rakovinu pankresu.

John Guilbert Avildsen sa narodil 21. decembra 1935 v Oak Parku v štáte Illinois a vo filmovom priemysle začínal ako kameraman. Jeho režisérskym debutom bola dráma Turn on to Love (1969), po ktorej nakrútil snímky ako Joe (1970) či Zachráňte tigra (1973). Preslávil sa však až vďaka spomínanému filmu Rocky v hlavnej úlohe so Sylvestrom Stalloneom.

Dvojica neskôr spolupracovala aj na snímke Rocky V (1990). Avildsen taktiež režíroval film Karate Kid (1984) a jeho dve pokračovania z rokov 1986 a 1989. Okrem toho mal na konte napríklad komédiu Susedia (1981), drámu Opri sa o mňa (1989) či dokument Traveling Hopefully (1982), za ktorý získal nomináciu na Oscara.

Informácie pochádzajú z webstránky deadline.com.