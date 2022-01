Zomrel herec a režisér Sidney Poitier, bol symbolom prekonania hollywoodských rasových predsudkov

Vo veku 94 rokov odišiel na večnosť bahamsko-americký herec a režisér Sidney Poitier, ktorý bol symbolom prekonania mnohých hollywoodských rasových predsudkov. Referuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na bahamské ministerstvo zahraničných vecí.

Hereckú kariéru začal v 40. rokoch

Herecká kariéra Sidneyho Poitiera sa začala v 40. rokoch, pričom do povedomia verejnosti sa zapísal až vďaka úlohe Luthera Brooksa v dráme No Way Out z roku 1950. Predstavil sa tiež v snímkach ako Džungľa pred tabuľou (1955), Spolok anjelov (1957), Útek v reťaziach (1958), Súboj v El Diablo (1966), Pánu učiteľovi z lásky (1967), V žiari noci (1967), Hádaj, kto príde na večeru (1967) či Stratený muž (1969). Zahral si aj vo filmoch Smrť v pätách (1988), Sliediči (1992), Šakal (1997) či televíznom filme Vykúpenie z raja (1999).

Ako režisér sa zaslúžil o vznik komédií ako Uptown Saturday Night, známej tiež ako V meste v sobotu večer (1974), A Piece of the Action, inak tiež Akcia (1977), Blázni vo väzení (1980) či Otec je duch (1990).

Získal viaceré ocenenia

Na konte má šesť nominácií na ceny BAFTA, z ktorých jednu premenil v roku 1959 na víťazstvo v kategórii Najlepší herec v hlavnej úlohe za film Útek v reťaziach, ktorý mu tiež vyniesol nomináciu na Oscara. Cenu americkej Akadémie filmových umení a vied si napokon odniesol v roku 1964 za stvárnenie Homera Smitha v dramédii Lilies Of The Field (1963), čím sa stal vôbec prvým Afroameričanom, ktorý ocenenie získal. V tom istom roku si za menovanú snímku pripísal na konto aj Zlatý glóbus. V roku 2002 mu Akadémia udelila čestného Oscara za celoživotné dielo.

Okrem toho Poitier pôsobil v rokoch 1997 až 2007 ako veľvyslanec Bahám pre Japonsko a v roku 1974 mu britská kráľovná Alžbeta II. udelila rytiersky titul.

