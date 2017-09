Zomrel herec Frank Vincent, známy najmä ako Phil Leotardo zo seriálu Sopranovci

NEW YORK 14. septembra (WebNoviny.sk) – Vo veku 78 rokov zomrel americký herec Frank Vincent, známy najmä ako Phil Leotardo zo seriálu Sopranovci (1999 – 2007).

Ako informovala jeho rodina, rodák z North Adams v štáte Massachusetts zomrel v stredu. Príčinu úmrtia neuviedla.

Podľa portálu TMZ však umelec skonal v dôsledku pooperačných komplikácií po minulotýždňovej otvorenej operácii srdca, ktorú musel podstúpiť pre infarkt.

Frank Vincent Gattuso Jr.

* sa narodil 4. augusta 1939. Už ako dieťa hral v školských hrách a ovládal tiež hru na klavíri, trúbke a bicích. V dospelosti pôsobil ako bubeník pri nahrávaní hudby interpretov ako Paul Anka, Del Shannon, Trini Lopez či skupiny The Belmonts.

Vo filme debutoval v roku 1975, keď si zahral v krimidráme The Death Collector od Ralpha DeVita. Často hral postavy gangsterov a mafiánov. Okrem spomínaných Sopranovcov stvárnil kriminálnika napríklad aj v snímkach Zúriaci býk (1980), Mafiáni (1990) či Casino (1995) Martina Scorseseho.

Medzi ďalšie snímky, v ktorých si zahral, patria Pápež z Greenwich Village (1984), Posledný útek do Brooklynu (1989), Konaj správne (1989), Tropická horúčka (1991), Súmrak nad Manhattanom (1996) či Akcia Pelikán (2000). V roku 2006 vydal knihu A Guy’s Guide to Being a Man’s Man.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.tmz.com.