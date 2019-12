Zomrel herec René Auberjonois, známy aj ako otec John Mulcahy z filmu M.A.S.H.

Vo veku 79 rokov zomrel americký herec René Auberjonois, známy najmä ako Odo zo sci-fi série Star Trek: Stanica Deep Space Nine (1993 – 1999). Rodák z New Yorku skonal v nedeľu vo svojom dome v Los Angeles v dôsledku metastázujúcej rakoviny pľúc, informoval agentúru The Associated Press jeho syn Remy-Luc Auberjonois.

Poznali ho viaceré generácie

René Auberjonois je každej generácii filmových či televíznych divákov známy niečim iným. Filmové publikum zo 70. rokov minulého storočia ho môže poznať najmä ako otca Johna Mulcahyho z filmu M.A.S.H. (1970), ktorý bol jeho prvou spoluprácou s režisérom Robertom Altmanom.

Pre divákov a diváčky amerických sitkomov z osemdesiatych rokov bol zase Clayton Runnymede Endicott III zo seriálu Benson (1979 – 1986). A pre fanúšikov sci-fi z deväťdesiatych rokov spomínaný Odo z Deep Space Nine. „Som všetkými tými postavami a milujem to,“ vyjadril sa Auberjonois v roku 2011 pre webstránku Star Treku.

Vyjadrili sa aj jeho kolegovia

K jeho úmrtiu už sa prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter vyjadrilo viacero jeho hereckých kolegov. William Shatner napríklad poznamenal, že je takmer nemožné zhrnúť jeho život v jednom tweete.

George Takei napísal: „Fanúšikovia Star Treku ho poznali ako Oda z Deep Space Nine. My sme ho poznali ako Reného. Bol to úžasný, starostlivý a inteligentný muž. Bude nám chýbať. Keď sa pozriem na hviezdy, budem na teba myslieť, priateľ môj.“