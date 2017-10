Zomrel hudobník Daisy Berkowitz, spoluzakladateľ kapely Marilyn Manson

BRATISLAVA 23. októbra (WebNoviny.sk) – Vo veku 49 rokov zomrel Daisy Berkowitz, spoluzakladateľ a bývalý gitarista americkej kapely Marilyn Manson. Hudobník, vlastným menom Scott Putesky, skonal v dôsledku rakoviny hrubého čreva, s ktorou bojoval štyri roky. Smutnú správu prezradila skupina Jack Off Jill, v ktorej Berkowitz pôsobil.

Na úmrtie už reagoval aj líder spomínanej kapely Marilyn Manson. „So Scottom Puteskym sme spravili výbornú hudbu. Neskôr sme mali určité problémy, no vždy si budem pamätať to dobré. Každý by mal teraz počúvať na jeho počesť skladbu Man That You Fear. Tá bola naša najobľúbenejšia,“ napísal spevák na službe Instagram, kde tiež zverejnil starú fotografiu.

Scott Mitchell Putesky si svoj pseudonym zvolil podľa fiktívnej postavy Daisy Duke zo seriálu The Dukes of Hazzard (1979 – 1985) a sériového vraha Davida Berkowitza. Spolu s Marilynom Mansonom založili kapelu Marilyn Manson v roku 1989 na Floride, pričom pôvodne sa volali Marilyn Manson & the Spooky Kids.

S kapelou vydal debutový album Portrait of an American Family (1994) a EP Smells Like Children (1995). Formáciu opustil v roku 1996 počas nahrávania jej druhého albumu Antichrist Superstar (1996). Neskôr sa súdili pre vyplácanie honorárov či priznanie spoluautorstva piesní. Pôsobil aj pod menom SMP.

Informácie pochádzajú z webstránky www.nme.com.