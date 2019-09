Zomrel hudobník Ric Ocasek, jeho kapela The Cars je v Rock’n’rollovej sieni slávy

Vo veku 75 rokov zomrel americký hudobník Ric Ocasek, známy z už nefungujúcej kapely The Cars. Newyorská polícia potvrdila, že interpreta našli približne o 16:00 tamojšieho času v jeho byte na Manhattane. Vylúčili cudzie zavinenie a príčinu smrti zatiaľ nezverejnili.

Ric Ocasek

…sa narodil 23. marca 1944 v Baltimore v Marylande. V roku 1976 založil kapelu The Cars, ktorá vydala sedem albumov. Pôsobili v nej aj Elliot Easton, Greg Hawkes, David Robinson a Benjamin Orr, ktorý zomrel v októbri 2000.

Na konte majú hity ako Just What I Needed, Good Times Roll, My Best Friend’s Girl, You Might Think, Drive alebo Magic. Formácia v roku 1988 ukončila činnosť, ktorú obnovila v období 2010 až 2011 a následne sa opäť odmlčala. Minulý rok sa žijúci členovia ukázali na uvedení skupiny do Rock’n’rollovej siene slávy.

Ocasek vydal aj sedem sólových albumov a venoval sa tiež produkcii nahrávok pre interpretov ako Weezer, Bad Religion, Suicide, No Doubt alebo The Cribs. Bol tri razy ženatý, pričom z každého manželstva mal dvoch synov. Jeho posledná manželka Paulina Porizkova vlani oznámila, že sa s muzikantom rozišla.