Zomrel hudobník Walter Becker, spoluzakladateľ skupiny Steely Dan

LOS ANGELES 3. septembra (WebNoviny.sk) – Vo veku 67 rokov zomrel americký hudobník Walter Becker, známy ako gitarista, basgitarista a spoluzakladateľ formácie Steely Dan. O úmrtí v nedeľu informovala jeho oficiálna webstránka, no nezverejnila žiadne ďalšie podrobnosti.

Jeho kolega z kapely Donald Fagen sa v reakcii vyjadril, že hodlá s pomocou skupiny Steely Dan udržať hudbu, ktorú spolu vytvorili, nažive najdlhšie ako to bude možné.

Becker v lete vynechal vystúpenia kapely v Los Angeles a New Yorku. Fagen vtedy pre magazín Billboard povedal, že jeho kolega sa zotavuje z procedúry a dúfa, že bude čoskoro v poriadku.

Becker a Fagen sa stretli v roku 1967 ako študenti na Bard College. Skupinu založili v roku 1972. Mali úspech u kritiky aj verejnosti a vydali sedem štúdiových albumov, no po nahrávke Gaucho (1980) ukončili činnosť.

Po takmer 20-ročnej prestávke sa dali znovu dokopy a vydali nahrávky Two Against Nature (2000) a Everything Must Go (2003). Medzi ich najznámejšie single patria Reelin’ In the Years, Rikki Don’t Lose that Number a Deacon Blues. V roku 2001 ich uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy.