Zomrel Issey Miyake, jeden z najväčších módnych návrhárov stál aj za ikonickými rolákmi Stevea Jobsa

Vo veku 84 rokov zomrel japonský módny návrhár Issey Miyake. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na jeho spoločnosť.

Rodák z Hirošimy sa preslávil svojimi inovatívnymi štýlmi a parfumami. Vybudoval celosvetovú módnu značku, v rámci ktorej sa venoval aj navrhovaniu ikonických rolákov Stevea Jobsa. Počas viac ako 50-ročnej kariéry bol známy experimentovaním s tradičnými a modernými technikami.

Miyake zomrel v piatok na rakovinu pečene a medzičasom sa už uskutočnil aj súkromný pohreb, uvádzajú japonské médiá.

O Hirošime hovoril nerád

Miyake, ktorý sa narodil v roku 1938, mal len sedem rokov, keď Hirošimu zničila americká atómová bomba. Ako dospelý o tom však nerád hovoril a v roku 2009 pre New York Times vysvetlil, že nechcel byť známy ako „návrhár, ktorý prežil atómovú bombu“.

Priekopník medzi dizajnérmi

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa presťahoval do Paríža, kde pracoval so slávnymi módnymi návrhármi ako Guy Laroche alebo Hubert de Givenchy. Neskôr šiel nakrátko do New Yorku, odkiaľ sa v roku 1970 vrátil do Tokia, kde si otvoril Miyake Design Studio.

V osemdesiatych rokoch už bol oslavovaný ako jeden z najväčších priekopníkov medzi dizajnérmi, keďže pracoval s materiálmi od plastu až po kov a tiež s tradičnými japonskými materiálmi a papierom.