Zomrel Jim Rodford, basgitarista kapely The Kinks

BRATISLAVA 21. januára (WebNoviny.sk) – Vo svojom dome anglickom meste St Albans zomrel v sobotu vo veku 76 rokov basgitarista legendárnych The Kinks Jim Rodford.

Ako informuje britská BBC, príčinou úmrtia bol pád zo schodov. Úmrtie potvrdil aj spevák The Kinks Dave Davies. „Som príliš smutný na to, aby som vedel k sebe poskladať slová. Vždy som si myslel, že Jim bude žiť navždy tým správnym rock´n´rollovým štýlom,“ napísal Davies.

The Kinks vznikli v prvej polovici 60. rokov v Londýne. Na konte majú viac ako 20 štúdiových albumov či množstvo kompilácií. Medzi ich hity patria okrem skladby You Really Got Me aj All Day and All of the Night, Tired of Waiting for You, Sunny Afternoon, Waterloo Sunset či Lola. V roku 1990 kapelu uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy.

