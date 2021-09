Zomrel Justín Javorek, niekdajší ligový brankár a legenda slovenského futbalu

V stredu ráno deň po svojich 85. narodeninách zomrel bývalý úspešný futbalový internacionál Justín Javorek. Niekdajší ligový brankár Tatrana Prešov aj ČH, Slovnaftu a Interu Bratislava sa v roku 1969 stal prvým profesionálnym hráčom v tureckej I. lige. Bolo to po jeho odchode do klubu Mersin Idmanyurdu. Informoval o tom oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.

„Do posledného dňa bol Javorek životný optimista s obrovským rozprávačským darom. Vždy vedel poradiť aj pobaviť, ľuďom v jeho spoločnosti bolo dobre. Rečami neustále hral futbal, bol otvoreným človekom, pre niekoho možno až nepríjemne provokujúcim. U neho vždy platilo – čo na srdci, to na jazyku,“ uvádza web futbalsfz.sk.

Hráčska i trénerská filozofia

Javorek bol rodák z Voderadov, pochádzal z dvanástich detí. Svojmu otcovi ako malý prisľúbil, že sa o neho nemusí báť, lebo on sa futbalom uživí. Netlačil sa nikam a futbalové dvere aj tak mal otvorené do celého sveta. Jeho hráčska i trénerská filozofia stála na jasne sformulovanom postoji: „Buď ho vieš, alebo nie.“

Javorek patril do kádra reprezentácie Československa na ME 1960, na ktorom získalo mužstvo bronzovú medailu. Hoci si štart v oficiálnom zápase A-tímu nikdy nepripísal, chytal za reprezentačný tím do 23 rokov aj olympijské mužstvo ČSSR. Po ukončení hráčskej kariéry pracoval ako tréner v Rapide Bratislava, v Trenčíne, v bratislavskom Interi, Trnave, Prešove, Dunajskej Strede. Aj v tejto pozície si udržal bohaté kontakty v Turecku, kam sa vrátil a pôsobil v Galatasarayi Istanbul a Altayi Izmir.

Ako prvý trénoval na Cypre

Ako prvý Slovák trénoval aj na Cypre v tíme Omonia Aradippou. Československí funkcionári ho údajne na Cyprus pustili iba preto, že si tento dedinský klub pomýlili s vtedajším šampiónom – slávnou Omoniou Nikózia. Keď v roku 1978 zavítal na ostrov v Stredozemnom mori, vôbec to tam nevyzeralo ako v súčasnosti. Bolo pár rokov po rozdelení Cypru na grécku a tureckú časť a vo všetkom bolo cítiť politiku.

„Do Nikózie viedla jedna úzka cesta ako kedysi z Prešova do Solivaru. Keď som išiel do Paralimni alebo Ayia Napy, popri ceste ešte stáli bunkre a guľometné hniezda. Dnes sú všade diaľnice a Cyprus je doslova raj. Na prvý tréning vtedy prišla asi stovka adeptov. Trošku som ich pováľal po tej hline, čo tam mali. Každým ďalším dňom ich prišlo menej a menej, až sme napokon vyselektovali mužstvo,“ uviedol Javorek ešte tento rok v marci v rozhovore pre Webnoviny.

Držiteľ Zlatého odznaku

Vtedy Slovákom pred kvalifikačným duelom MS 2022 odkázal, aby sa neopovážili prísť o body na Cypre. „Dúfam, že vyhráme, lebo potom budú Cyperčania do mňa rýpať a už sa tam nebudem môcť vrátiť,“ vravel v dobrej nálade. Nakoniec Slovensko remizovalo na Cypre 0:0 a zle začalo kvalifikáciu o postup do Kataru 2022.

Javorek je držiteľ Zlatého odznaku SFZ, v roku 2014 prevzal aj Cenu fair play MUDr. Ivana Chodáka za dlhoročnú príkladnú činnosť a celkový prínos pre futbal.