Zomrel najstarší samec orangutana J.J., mal rád futbal či komunikáciu s deťmi

TOLEDO 29. augusta (WebNoviny.sk) – Vo veku 45 rokov zomrel orangutan J.J., najstarší mužský zástupca svojho druhu, ktorý žil v zajatí v Severnej Amerike.

Naposledy vydýchol v sobotu v zoologickej záhrade v meste Toledo po tom, ako ho uspali, pričom chceli zistiť, ako možno postúpiť v liečbe jeho srdcového ochorenia.

Ošetrovateľka Suzanne Husband uviedla, že J.J. rád komunikoval s deťmi, pozeral záznamy futbalových zápasov či televíznu hru The Price Is Right, a to najmä s moderátorom Bobom Barkerom.