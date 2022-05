Zomrel najznámejší český sexuológ Radim Uzel, upozornil na seba i kontroverznými výrokmi o obťažovaní

Vo veku 82 rokov zomrel známy český sexuológ Radim Uzel. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz s odvolaním sa na denník Blesk, ktorému správu potvrdil jeho vnuk.

Sexuológ podľa Blesku zomrel v noci z nedele na pondelok vo Fakultnej nemocnici Motol. Uzel bojoval s rakovinou žalúdka a v minulosti si prešiel i ťažkým priebehom COVID-19.

Kontroverzné výroky o obťažovaní

Uzel bol známym popularizátorom sexuológie, vysokoškolským pedagógom a riaditeľom Spoločnosti pre plánovanie rodiny a sexuálnu výchovu. Pôsobil aj ako súdny znalec. Počas svojho života vystupoval v množstve televíznych a rozhlasových relácií, publikoval v tlači a napísal viacero odborných i populárnych kníh o antikoncepcii, plánovanom rodičovstve a poruchách plodnosti. Upozornil však na seba i kontroverznými výrokmi o sexuálnom obťažovaní.

Bol absolventom brnianskej lekárskej fakulty, viedol gynekologickú sexuológiu a endokrinológiu v Ostrave, po roku 1989 prešiel do Ústavu pre starostlivosť o matku a dieťa v Prahe. Bol čestným predsedom Spoločnosti pre plánovanie rodiny a sexuálnu výchovu.

Angažoval sa aj v politike

Okrem vedeckej a osvetovej činnosti sa Uzel angažoval aj v politike. Na začiatku 90. rokov stál pri zrode neparlamentnej Nezávislej erotickej iniciatívy, neskôr premenovanej na Nezávislú iniciatívu. Niekoľkokrát kandidoval do Senátu, naposledy v roku 2012 za Stranu práv občanov Zemanovcov na Břeclavsku. V júni 2002 bol na kandidátke národných socialistov pre voľby do Poslaneckej snemovne, do parlamentu sa však nikdy nedostal.

Na verejnosti sa naposledy ukázal 7. marca 2022, keď sa zúčastnil na odovzdávaní štátnych vyznamenaní na Pražskom hrade a od prezidenta Miloša Zemana dostal medailu Za zásluhy.