Zomrel niekdajší bubeník Judas Priest Dave Holland

BRATISLAVA 25. januára (WebNoviny.sk) – Vo veku 69 rokov zomrel niekdajší bubeník anglickej kapely Judas Priest Dave Holland. Naposledy vydýchol 16. januára v nemocnici v španielskom meste Lugo.

Príčina smrti zatiaľ nie je známa. Muzikanta v roku 2004 odsúdili za pokus o znásilnenie 17-ročného mladíka, ktorého učil hrať na bicie. Neskôr sa presťahoval do Španielska.

„S ľútosťou vám oznamujeme, že sme sa dopočuli o smrti Davea Hollanda. Napriek jeho činom po odchode z kapely, čas, ktorý s nami strávil, patrí k tomu najproduktívnejšiemu a najúspešnejšiemu obdobiu v kariére skupiny, Dave bol toho súčasťou a preto nám bude chýbať,“ uviedli členovia kapely.

* sa narodil 5. apríla 1948 v Northamptone. K spomínaným Judas Priest sa pridal v roku 1979 a s kapelou vydal albumy British Steel (1980), Point of Entry (1981), Screaming for Vengeance (1982), Defenders of the Faith (1984), Turbo (1986) a Ram It Down (1988). V roku 1989 formáciu opustil. Okrem toho spolupracoval aj s interpretmi ako Trapeze, Glenn Hughes, Justin Hayward či Tony Iommi.