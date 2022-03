Zomrel oscarový herec William Hurt, naposledy si zahral v Avengeroch

Vo veku 71 rokov zomrel americký herec William Hurt. Oznámil to jeho syn Will, podľa ktorého Hurt skonal v nedeľu prirodzenou smrťou. Podľa magazínu The Hollywood Reporter zomrel herec doma v Portlande.

William Hurt v roku 1986 získal Oscara za hlavnú rolu v dráme Bozk pavúčej ženy (1985). Okrem toho má na konte aj ďalšie tri nominácie na ceny americkej Akadémie filmových umení a vied – z rokov 1987 a 1988 za hlavné roly v snímkach Bohom zabudnuté deti (1986) a Vysielame správy (1987) a z roku 2006 za vedľajšiu úlohu v trileri História násilia (2005).

Zahral si aj vo filmoch Žiar tela (1981), Milujem ťa na smrť (1990), Dym (1995), Jana Eyrová (1996), Jediná správna vec (1998), Smrtihlav (1998), Stratení vo vesmíre (1998), A.I. Umelá inteligencia (2001), Útek do divočiny (2007), Uhol pohľadu (2008), Neuveriteľný Hulk (2008), Robin Hood (2010), Zimný príbeh (2014), Captain America: Občianska vojna (2016) alebo Avengers: Nekonečná vojna (2018) a Avengers: Endgame (2019).