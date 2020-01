Zomrel predseda českého Senátu Jaroslav Kubera. Mal 72 rokov

Vo veku 72 rokov zomrel predseda Senátu českého parlamentu Jaroslav Kubera. Smutnú správu oznámil na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter Miloš Vystrčil, podpredseda Občianskej demokratickej strany (ODS), ktorej členom bol dlhoročný primátor mesta Teplice. „Zomrel Jarda Kubera. Úžasný človek, môj veľký učiteľ. Plačem a nejde to zastaviť,“ napísal.

Kuberova smrť jeho kolegov prekvapila. „Je to neuveriteľné, je mi to nesmierne ľúto, myslím na jeho rodinu. Bol som tou správou šokovaný. S Jaroslavom sme sa v sobotu bavili na kongrese (ODS, pozn. SITA), bol plný energie, plný života, plný plánov. Je to pre nás všetkých smutná správa,“ cituje spravodajská televízia ČT24 predsedu ODS Petra Fialu. Podľa neho nebol Kubera „len významnou osobnosťou ODS, to bola významná postava celej českej politiky“.

Babiš je šokovaný

„Je to šokujúce, ja som tú správu neoficiálne dostal predpoludním. Nechcel som tomu uveriť. Je to obrovský šok, pretože na pána Kuberu som sa ešte včera pozeral v televízii, bol na kongrese. Musím povedať, že je to človek, ktorého som mal rád. Mali sme dobrý vzťah. Rozumeli sme si. Bol neskutočne vtipný,“ povedal na margo úmrtia predsedu Senátu premiér Andrej Babiš.

V otázke štátneho pohrebu bude podľa jeho slov rešpektovať želania rodiny a „podľa toho to potom vláda určite prerokuje“.

Predsedom Senátu od 2018

Jaroslav Kubera sa narodil 16. februára 1947 v meste Louny. Vyštudoval gymnázium a vysokoškolské štúdium nedokončil. V rokoch 1967 – 1969 pracoval v podniku Sklo Union Teplice, potom do roku 1990 v Elektrosvite Teplice a v rokoch 1990 – 1994 bol tajomníkom Mestského úradu mesto Teplice. Za starostu Teplíc ho zvolili po prvý raz v roku 1994 a do funkcie ho zvolili potom ešte päťkrát. Na prelome rokov 1967 a 1968 bol členom Komunistickej strany Česko-Slovenska. Do ODS vstúpil v roku 1992.

O osem rokov neskôr ho prvý raz zvolili do Senátu, kde okrem iného pôsobil ako predseda senátorského klubu ODS. Po voľbách v roku 2016 ho zvolili za podpredsedu hornej komory parlamentu, jej predsedom bol od roku 2018.