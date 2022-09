Zomrel rapper Coolio, známy hitmi ako Gangsta’s Paradise alebo Fantastic Voyage

Vo veku 59 rokov zomrel americký rapper Coolio, známy hitmi ako Gangsta’s Paradise alebo Fantastic Voyage. Oznámil to jeho manažér. Coolia našli bez známok života v kúpeľni jeho známeho v Los Angeles.

Presnú príčinu zatiaľ nezverejnili, no jeho dlhoročný manažér Jarez Posey povedal portálu TMZ, ktorý správu zverejnil ako prvý, že podľa paramedikov mohol utrpieť zástavu srdca, informuje spravodajský portál BBC.

S rapom začal v pätnástich

Coolio sa narodil ako Artis Leon Ivey Jr. v Monessene v Pensylvánii a neskôr sa presťahoval do Comptonu v Kalifornii. Ako tínedžer strávil nejaký čas v severnej Kalifornii, kam ho poslala jeho matka, pretože sa obávala, že mesto je pre neho príliš nebezpečné.

V rozhovoroch vravieval, že s rapovaním začal v pätnástich a ako 18-ročný vedel, že to je to, čo chce v živote robiť, no predtým, ako sa naplno zaradil do hip-hopovej scény, študoval na komunitnej vysokej škole, pracoval ako dobrovoľný hasič a bezpečnostný pracovník na letisku.

Grammy za Gangsta’s Paradise

Jeho kariéra odštartovala v roku 1994 vydaním albumu It Takes a Thief. Skladba Fantastic Voyage, ktorá ho otvárala, sa dostala na tretiu priečku Billboard Hot 100.

O rok neskôr sa stal jednotkou singel Gangsta’s Paradise z rovnomenného albumu. Práve za túto skladbu, ktorá sa preslávila ako súčasť soundtracku drámy Nebezpečné myšlienky (1995), získal cenu Grammy.

Počas svojej kariéry už však ďalší hit takýchto rozmerov nenahral, i keď úspech mali napríklad aj skladby 1, 2, 3, 4 (Sumpin‘ New) alebo C U When U Get There.

Okrem spomenutých vydal aj albumy My Soul (1997), Coolio.com (2001), El Cool Magnifico (2002), The Return of the Gangsta (2006), Steal Hear (2008) a From the Bottom 2 the Top (2009). Venoval sa i herectvu, účinkoval napríklad vo filmoch Batman a Robin (1997), Skusni to! (2001), Daredevil (2003), Dracula 3000 (2004) či Pterodaktyl (2005).