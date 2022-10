Zomrel slávny americký rock’n’rollový hudobník Jerry Lee Lewis, dožil sa 87 rokov

Vo veku 87 rokov zomrel americký rock’n’rollový hudobník Jerry Lee Lewis. Umelec, ktorý pochádzal z generácie priekopníckych hudobníkov ako Elvis Presley, Chuck Berry a Little Richard, zomrel v piatok ráno doma v Mississippi.

Vo vyhlásení o tom informoval jeho zástupca Zach Farnum. Stalo sa tak len dva dni po tom, čo bulvárne médium TMZ zverejnilo správu o jeho úmrtí, ktorú neskôr stiahli.

Jerry Lee Lewis

sa narodil 29. septembra 1935. Preslávil sa hitmi ako Great Balls of Fire, Breathless, High School Confidential či Whole Lotta Shakin‘ Goin‘ On.

Rovnako známy ako pre svoju hudbu bol však aj škandálmi v súkromnom živote. Jeho sľubnú rock’n’rollovú kariéru prerušil škandál, keď v roku 1958 vyšlo najavo, že je ženatý s 13-ročnou sesternicou Myrou Gale Brown, pričom bol stále ženatý s jeho predošlou manželkou. Dovedna bol ženatý sedemkrát. V 60. rokoch sa vrátil na scénu ako country umelec.

Lewis, ktorý bol známy pod prezývkou The Killer, získal tri ceny Grammy. V roku 1986 ho uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy a v roku 2004 ho magazín Rolling Stone zaradil medzi 100 najlepších interpretov a interpretiek všetkých čias.