Zomrel slovenský legendárny krasokorčuliar Karol Divín, podľahol dlhej chorobe

Vo veku 86 rokov dotĺklo srdce slovenskej krasokorčuliarskej legendy Karola Divína. Strieborný medailista zo ZOH 1960 v americkom Squaw Valley zomrel po dlhej chorobe. Informáciu priniesol Slovenský krasokorčuliarsky zväz na svojom Facebooku.

Divín žil v Kanade aj Brne

Budapeštiansky rodák počas svojej kariéry získal tiež striebro a bronz na majstrovstvách sveta a na ME nazbieral dovedna osem cenných kovov vrátane dvoch zlatých v rokoch 1958 a 1959. Karol Divín prežil sedemnásť rokov v Kanade, od roku 2001 býval s manželkou Miroslavou v Brne.

Karol Divín nechýbal v Bratislave na ME 2016 v krasokorčuľovaní tesne pred okrúhlo osemdesiatkou. Po skončení kariéry bol trénerom a tiež rozhodcom.

Viedol ho otec

„Sám neviem, či sa môžem považovať za legendárneho športovca. Vyrastal som v oblasti bratislavských športových stredísk, to mi dalo veľa. Je to pre mňa veľká česť, že sa do tejto dvorany dostávam aj ja. Počas života som mal aj dosť šťastia. Veci sa mi darili, sám som sa nesnažil vyčnievať z radu. Po odbornej stránke ma viedol otec, ktorý ma držal pri korčuľovaní. Ja som mal totiž rád tenis,“ povedal Karol Divín ešte v decembri 2015, keď od Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov titul Športová legenda na slávnostnom galavačere Športovec rok 2015.

Karol Divín je tiež súčasťou Siene slávy Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a výbor ho ocenil Striebornými kruhmi SOŠV aj Zlatým odznakom SOŠV.