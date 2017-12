Zomrel spevák Johnny Hallyday, ktorý bol považovaný za francúzskeho Elvisa Presleyho

Vstup do galérie TU!

PARÍŽ 6. decembra (WebNovinz.sk) – Vo veku 74 rokov zomrel francúzsky spevák Johnny Hallyday. Interpret podľahol rakovine pľúc.

„Johnny Hallyday nás opustil. Píšem tieto slová a neverím im. No je to pravda. Môj muž s nami už nie je. Opustil nás dnes v noci tak, ako žil celý život, s odvahou a vznešenosťou,“ uviedla vdova po spevákovi Laeticia pre britský denník The Guardian. Interpret, známy aj ako francúzsky Elvis Presley, tento rok prezradil, že mu diagnostikovali rakovinu.

Johnny Hallyday, vlastným menom Jean-Philippe Smet, sa narodil 15. júna 1943 v Paríži. Počas svojej kariéry absolvoval viac ako 180 turné a predal viac ako 110 miliónov nahrávok. Na konte má 40 zlatých či 22 platinových platní.

Vydal niekoľko desiatok albumov a single ako napríklad Quelque chose de Tennessee, Souvenirs, souvenirs, Noir c’est noir, Retiens la nuit a mnohé ďalšie. Ako herec sa predstavil napríklad v snímkach Detektív (1985), Rodinná rada (1986), Železný trojuholník (1989), Prečo práve ja? (1999), Muž z vlaku (2002), Strieľajte na Francúzov! (2003), Purpurové rieky 2 (2004), Jean-Philippe (2006) či Ružový panter 2 (2009).

Je držiteľom francúzskeho Radu čestnej légie či belgického Radu koruny. Informácie pochádzajú z webstránky people.com a archívu agentúry SITA.