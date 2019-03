Aktualizované: Zomrel spevák Keith Flint, frontman kapely The Prodigy

BRATISLAVA 4. marca (WebNoviny.sk) – Vo veku 49 rokov zomrel anglický spevák, muzikant a tanečník Keith Flint, známy najmä z formácie The Prodigy. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Interpreta našli v pondelok mŕtveho v jeho dome v meste Dunmow v Essexe.

Polícia informovala, že ich po 8:00 miestneho času privolali pre „obavy o blaho muža“, ktorého „na mieste vyhlásili za mŕtveho“. Zároveň vo vyhlásení uviedla, že úmrtie nepovažujú za podozrivé. Príčina Flintovej smrti nie je známa.

Spevákovo úmrtie potvrdili aj The Prodigy. Vo svojom vyhlásení uviedli, že bol „naozajstným priekopníkom, novátorom a legendou“.

Keith Flint

… sa narodil 17. septembra 1969. S The Prodigy, ktorá vznikla v roku 1990 v meste Braintree, spolupracoval na albumoch The Fat Of The Land (1997), Invaders Must Die (2009), The Day Is My Enemy (2015) a No Tourists (2018).

Naspieval pritom hlavné vokály do jej úspešných hitov Firestarter a Breathe z roku 1996. Muzikant, ktorý bol známy svojským punkovým účesom a intenzívnymi vystúpeniami, v roku 2003 tiež vydal nahrávku Device #1 s projektom Flint.