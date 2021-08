Zomrel Tibor Gurin, výtvarný umelec patril k významným predstaviteľom insitnej tvorby

V utorok 10. augusta zomrel vo veku 88 rokov spišský výtvarník Tibor Gurin. Jeho život a tvorba boli neoddeliteľne spojené so spišským regiónom. Pre agentúru SITA to potvrdila riaditeľka Galérie umelcov Spiša – kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja Lucia Benická.

Posledná rozlúčka s umelcom bude v Dome smútku v Spišskej Novej Vsi vo štvrtok 12. augusta o 13:00. Kondolenčná kniha je sprístupnená verejnosti vo foyer Galérie umelcov Spiša od stredy od 10:00 do piatka do 19:00 počas otváracích hodín galérie.

Dlhé roky pracoval v bani

Tibor Gurin patril k významným predstaviteľom slovenskej insitnej tvorby. Do kameňa, dreva a na plátno prenášal svoje skúsenosti z bane či predstavy o postavách zo slovanskej mytológie. Narodil sa 18. marca 1933 v slovenskej dedine Šarišáp v Maďarsku. Navštevoval ľudovú školu a slúžil ako pastier u gazdu.

V roku 1946 sa s rodinou presťahoval do Handlovej. Tu neskôr pracoval v hnedouhoľných baniach ako baník až do roku 1960. S rodinou sa opäť presťahoval, tentokrát do Spišskej Novej Vsi. V Železorudných baniach Rudňany pracoval ako haviar do roku 1980.

Klub neprofesionálnych výtvarníkov

Po odchode na čiastočný invalidný dôchodok pracoval v bani ešte ako vzorkár. V tom čase sa jeho záujem o umeleckú tvorbu stupňoval a stal sa členom Klubu neprofesionálnych výtvarníkov. V roku 1988 odišiel do dôchodku a začal sa naplno venovať výtvarnej tvorbe.

V umeleckej oblasti získal niekoľko významných ocenení na okresných, krajských a celoslovenských prehliadkach neprofesionálneho umenia. Pravidelne sa zúčastňoval kolektívnych výstav, plenérov a umeleckých školení. Za celoživotnú tvorbu v oblasti insitnej výtvarnej tvorby získal v roku 2003 Medailu Daniela Gabriela Licharda.