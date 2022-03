Zomrel Titus Buberník, symbol elegancie a slušnosti na futbalovom trávniku

Slovenský futbal zasiahla smutná správa. V noci zo soboty na nedeľu zomrel vo veku 88 rokov strieborný medailista z MS 1962 v Čile – legendárny Titus Buberník.

Elegantný stredopoliar získal ako člen tímu Československa aj bronz z Pohára národov 1960, ktorý bol predchodcom majstrovstiev Európy. Na šampionáte vo Francúzsku ho vtedy zaradili aj do Tímu hviezd. Ako prvý Slovák získal tiež body v ankete Zlatá lopta France Footballu, v roku 1959 ho v nej novinárska porota zaradila na 17. miesto.

„Elegancia mu bola vlastná ako dýchanie, v živote rovnako ako vo futbale, v drese rovnako ako v saku právnika, pod basketbalovým košom rovnako ako v kopačkách. Ak by mu k menu patril jednoslovný prívlastok, bolo by to slovo džentlmen,“ informoval oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.

Vylúčený bol len raz, aj to neprávom

O Buberníkovi sa tradovalo, že za celú kariéru nebol ani raz vylúčený. Raz však vylúčený predsa len bol, hoci neprávom. V opakovanom zápase proti Severnému Írsku na MS 1958 vo Švédsku nastúpil za zraneného Svatopluka Pluskala, ale mal teplotu 38,4 a nahromadené hlieny, preto si často odpľúval. Urobil tak aj po jednom rozhodnutí francúzskeho arbitra a ten si to vysvetlil ako nešportové gesto a vylúčil ho.

Čestné miesto v Sieni slávy

„Rodák z Pustých Úľan bol kráľom vzdušných súbojov, vynikal technikou, mal skvelý cit pre prihrávku a obísť súpera s loptou na nohe mu nerobilo problém. Patril do generácie, ktorá sa nespoliehala, že aj po hráčskej kariére sa oprie len o futbal. Vyštudoval právo, získal titul doktora, pracoval ako právnik v Slovnafte. V roku 2017 vstúpil do Siene slávy slovenského futbalu, čím sa potvrdilo jeho zaradenie medzi nesmrteľných. Na jeho pozemskú púť to už neplatí,“ dodal web futbalsfz.sk vo svojom nekrológu o Buberníkovi.