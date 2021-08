Zomrel vplyvný americký DJ Paul Johnson, niekoľko týždňov bojoval s koronavírusom v nemocnici

Vplyvný chicagský housový DJ Paul Johnson zomrel vo veku 50 rokov po tom, ako sa nakazil ochorením COVID-19. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Úmrtie potvrdili prostredníctvom jeho oficiálnej stránky na Facebooku.

Johnson, ktorý bol celosvetovo známy vďaka hitu Get Get Down z roku 1999 a medzi svoje vzory ho radili aj Daft Punk, strávil niekoľko týždňov v nemocnici.

Zosnulý DJ a producent, ktorý začínal ako break dancer, sa stal kľúčovou postavou počas druhej vlny chicagskej housovej hudby v polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia a jeho meno zaznelo ako prvé v nahrávke Teachers od Daft Punk, kde spomínajú svojich „učiteľov“. Skladba Get Get Down sa dostala v UK charte na piatu priečku.

V roku 1987 Johnsona postrelili a zranenú nohu mu museli amputovať. O druhú nohu prišiel po autonehode v roku 2010.